'Мы с каждым днем становимся лучше': в НАТО призвали воспринимать сбитие дрона над Латвией, как историю успеха

В штабе НАТО заявили, что инцидент со сбитием беспилотника над Латвией продемонстрировал способность Альянса оперативно реагировать на воздушные угрозы. Все необходимые решения – от обнаружения цели до ее уничтожения – были приняты в течение 60 минут.

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Соответствующее заявление в эфире Latvijas Radio сделал заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО "Север" бригадный генерал Илмар Атис Лейиньш. Об этом сообщает LSM.

Во время инцидента латвийские военные и союзники по НАТО продемонстрировали слаженную работу всех задействованных структур. За один час удалось обнаружить неизвестный объект, оценить уровень угрозы, предупредить население, поднять в воздух истребители, установить местонахождение цели и уничтожить ее.

Лейиньш отметил, что этот случай стал подтверждением того, что латвийские службы учли предыдущий опыт и улучшили алгоритмы реагирования на подобные угрозы. НАТО в очередной раз продемонстрировало готовность защищать территорию стран-членов Альянса.

В то же время представитель штаба НАТО обратил внимание на стремительное развитие беспилотных технологий. Военным приходится постоянно адаптироваться к новым вызовам, а до конца года возможности латвийских подразделений в сфере противодействия дронам должны существенно возрасти.

Генерал добавил, что Латвия продолжает совершенствовать использование новых технологий, в частности системы оповещения населения через мобильную связь и акустических сенсоров для обнаружения летательных аппаратов. Тогда как эффективность зависит не только от наличия оборудования, но и от правильного взаимодействия между всеми элементами системы реагирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 8 июня, вооруженные силы Латвии сообщили о сбитии беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны. Летательный объект сбили французские истребители, которые выполняли миссию воздушного патрулирования НАТО. Дрон вошел в воздушное пространство Латвии из-за операции российской радиоэлектронной борьбы.

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