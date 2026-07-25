"Мы не продавали": Маск сказал, как Россия получила Starlink для использования в войне против Украины

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что армия страны-агрессора России ранее смогла получить терминалы Starlink с помощью контрабанды. В итоге благодаря созданию "белого списка" удалось лишить россиян возможности пользоваться спутниковым интернетом для ведения войны против Украины.

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Об этом Маск сказал в интервью для The Economist. По его словам, компания SpaceX никогда не продавала терминалы россиянам.

"Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак", – заявил бизнесмен.

Для решения этого вопроса его компания совместно с украинским правительством создала "белый список". Благодаря этому на территории Украины смогут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные подлежат отключению от сети.

"Однако у этого есть и обратная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или учебы, теперь больше не имеют доступа к Starlink", – отметил миллиардер.

Недавно бывший министр обороны Украины Михаил Федоров раскрыл детали договоренностей с основателем SpaceX Илоном Маском об ограничении использования системы Starlink российскими оккупантами. По его словам, переговоры начались с видеозвонка, который стал ключевым в достижении результата.

Несмотря на минимальные шансы на успех, Украине удалось внедрить механизм контроля доступа к спутниковой связи.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве двух пособников страны-террориста РФ. Злоумышленники активировали для врага более 70 терминалов Starlink.

Ранее Служба безопасности Украины задержала ещё троих человек, которых подозревают в регистрации терминалов Starlink для дальнейшего использования российскими войсками. Фигурантов разоблачили в Кировоградской, Житомирской и Николаевской областях, а незаконно оформленные устройства заблокировали.

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