'Мы находимся в постоянном противостоянии': спецслужбы Норвегии назвали Россию самой большой угрозой стране

Самой большой внешней угрозой для Норвегии является Российская Федерация. Скорее всего, она будет проводить диверсии, разведку и операции влияния против Запада.

Об этом предупредили в отчетах норвежские секретные службы: Разведывательная служба (E-tjenesten), Служба полицейской безопасности (PST) и Управление национальной безопасности (NSM). В пятницу, 6 февраля, эти ведомства вместе с Министерством обороны и другими правительственными структурами представили оценку угроз на ближайший период, передает NRK.no.

Начиная мероприятие, глава МО Норвегии Торе Оншуус Сандвик заявил, что 2026 год характеризуется большой неопределенностью, частично из-за заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии. В то же время он подчеркнул: самой большой опасностью, с которой страна должна бороться, являются не Соединенные Штаты:

"Мы должны отделить политический вызов, который она создает, от угроз, с которыми сталкивается Норвегия, – это Россия и Китай. РФ представляет наибольшую угрозу безопасности Норвегии и ее союзников".

К каким выводам пришли эксперты

В трех отчетах особо отмечается опасность саботажа, шпионажа, кибератак, операций влияния.

Разведывательная служба (E-tjenesten) в своей оценке под названием "Фокус 2026" предупреждает о таких основных пунктах:

– Ведущие государства хотят использовать свою власть для влияния и контроля над регионами вокруг них.

– РФ и КНР сотрудничают в сфере судоходных маршрутов, энергетики, исследований в Арктике.

Россия:

– Будет продолжать вооружаться ядерным и конвенционным оружием, а также высокоточным оружием большой дальности.

– Может проводить диверсии, операции по влиянию и разведке против Запада.

– Будет продолжать войну в Украине.

Китай:

– Пытается бросить вызов доминированию США политически и военно.

– Использует торговую политику и цепи поставок как средство политической власти.

– Проводит разведку для влияния на цели в Европе и Норвегии.

– Вооружается и стремится контролировать Тайвань.

Ближний Восток:

– Существует потенциал для новых конфликтов между Израилем и негосударственными субъектами, такими как ХАМАС, "Хезболла" и хуситы.

– Государства Персидского залива продолжают сотрудничество с США, но также стремятся к большему сотрудничеству с Россией и Китаем.

– Конфликт между Израилем и Ираном может вспыхнуть, при этом Тегеран все еще обладает способностью производить ЯО.

Терроризм:

– Воинствующие исламисты на Ближнем Востоке и в Африке могут вдохновить на новые террористические атаки в Европе.

– Ультраправые экстремисты в европейских странах могут быть радикализированы для осуществления террористических атак.

Примечательно, что, по мнению норвежских разведчиков, Кремль не прекратит свою войну в Украине. Начальник разведки Нильс Андреас Стенсьонес отметил, кампания против Украины "является самым ярким примером российской агрессии"."Целью РФ остается взять под контроль Украину, а также расколоть единство на Западе", – сказал он.

Также Стенсьонес обратил внимание на попытки великих держав поделить мир на сферы интересов."Идея о том, что сила делает право, набирает обороты, и мы наблюдаем усиление применения военной силы, давления и угроз", – заявил он.

Министр юстиции Астри Ас-Хансен подчеркнула, что ее государствои Европа в целом должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. "Одна из важнейших вещей – это укрепление нашей устойчивости, также с гражданской стороны", – отметила она.

