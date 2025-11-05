Новый забор и системы наблюдения: Норвегия существенно усилит границу с Россией

Норвегия объявила о масштабной модернизации границы с Россией. На отрезке, протяженность в 198 км, планируется строительство новых ограждений, установка системы наблюдения и использование беспилотников для улучшения мониторинга.

Часть средства на реализацию проекта Норвегия получила от Европейской комиссии. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Превентивные меры против РФ

По данным Департамента полиции Норвегии, ограждения будут установлены в ключевых точках, включая Скафферхюллет, бывший пограничный переход в Сер-Варангере, и Стурскуг, единственный официальный пограничный контрольно-пропускной пункт Норвегии с Россией.

По словам чиновников, для отслеживания ситуации вдоль границы также будут размещены современные датчики и камеры наблюдения. Начальник полиции округа Финнмарк Эллен Катрине Хетта заявила, что на отдельных участках границы могут быть использованы беспилотники для улучшения воздушного наблюдения, назвав эти усовершенствования необходимыми для "модернизации границы".

Только строительство нового пограничного ограждения в Скафферхюллете обойдётся примерно в 400 тыс. евро. Осло уже получил от Европейской комиссии финансирование в размере около 16,4 млн евро на поддержку более масштабного проекта.

Подполковник Руне Риппон из штаба обороны Норвегии подчеркнул, что военные и полиция углубят свое сотрудничество в рамках инициативы по укреплению границы.

Норвегия не является членом ЕС, она входит в Шенгенское соглашение и Европейскую экономическую зону, что позволяет ей тесно сотрудничать с пограничными и безопасными структурами ЕС.

