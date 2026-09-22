"Мы должны учитывать это": премьер-министр Норвегии заявил об угрозе диверсий со стороны России

Норвегия сталкивается с потенциальной угрозой гибридных атак со стороны России, которые могут, в частности, принимать форму диверсий. Норвежские разведывательные службы подтверждают оценки польских коллег относительно опасности российских атак.

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Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции в Оттаве, сообщает TVP World. По его словам, граничащие с Россией государства уже ежедневно сталкиваются с подобными угрозами.

Разведка видит угрозу гибридных атак и диверсий

Стере прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска об опасности российских атак с использованием дронов по целям на территории стран НАТО. По словам норвежского премьера, оценка уровня опасности, проводимая разведывательными службами, свидетельствует о реальной угрозе гибридных действий, вплоть до диверсий.

Он подчеркнул, что предупреждение Туска следует воспринимать всерьез, поскольку страны, имеющие общую границу с Россией, уже обладают ежедневным опытом противодействия подобным угрозам.

Речь идет не только о готовности государственных структур. Стере отметил, что к потенциальным рискам должны быть готовы также норвежские предприятия, исследовательские учреждения и организации, работающие с данными и вопросами безопасности.

"Поэтому следует быть в курсе этого. Наша промышленность должна понимать это. Наши научно-исследовательские институты и все, кто имеет дело с безопасностью данных, должны учитывать это", – заявил Стере.

Стере призвал не поддаваться панике

В то же время норвежский премьер призвал общество не преувеличивать степень опасности.

"Не паникуйте по этому поводу и не ищите опасность за каждым углом", — сказал он.

По словам Стере, отдельные сообщения о потенциальных угрозах иногда могут подаваться таким образом, что это не соответствует реальному положению дел. В то же время он подчеркнул необходимость быть информированными и учитывать риск возможных гибридных атак в работе государственных структур, бизнеса и исследовательских учреждений.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели "ожидаются серьезные события". По оценке разведывательных служб, Россия может осуществить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдать за "случайные".

По оценке ISW, Россия все чаще наносит удары по украинским пограничным пунктам и активизирует вторжения дронов в европейское воздушное пространство. Агрессор делает это, прежде всего, для того, чтобы запугать НАТО и заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

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