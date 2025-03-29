'Мы диктуем темп': в Гренландии создали новое правительство и резко ответили на посягательство Трампа

В Гренландии четыре из пяти победивших на выборах партий создали коалицию и, таким образом, занялись формированием нового правительства. Как отмечено в коалиционном соглашении, партии "вместе выступают за безопасную и свободную развивающуюся Гренландию".

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Главный лозунг новой коалиции – Гренландия принадлежит местным жителям. Это, как считают местные масс-медиа, ответ американскому президенту Дональду Трампу, уже неоднократно заявлявшему о намерениях аннексировать страну.

Правда, в коалиционном соглашении имя президента США и вообще Соединенные Штаты нигде не упоминаются.

"Мы сами решаем свое будущее. Мы должны сами выбирать партнеров. И мы сами диктуем темп в этом плане", – говорится в соглашении.

Относительно независимости страны, центральной темы предвыборной кампании, в соглашении сказано, что это "вопрос осторожности", к решению которого "будет привлечено население".

Как сообщал OBOZ.UA, выборы в Гренландии состоялись 11 марта. 31 место в парламенте Гренландии распределено между пятью партиями, выигравшими эти выборы. Четыре из пяти партий шли на выборы с лозунгами, резко осуждающими политику нового американского президента.

Созданная коалиция уже представила новый кабинет министров страны. Премьером будет лидер правоцентристской, ранее оппозиционной Демократической партии Йенс-Фредерик Нильсен (а в качестве главы правительства он же будет спикером парламента).

Кресло министра финансов и налогов планируют отдать Муте Б. Эгеде, министром иностранных дел станет Вивиан Моцфельдт, министром образования, культуры, спорта и вопросов церкви назван Ниви Олсена, Наая Натаниэльсен станет министром промышленности, Анна Вангенхайм будет министром здравоохранения, министром по вопросам детей и молодежи назван Мааси Педерсен Тер Борг, Бентиарак Оттосен станет министром труда и внутренних дел.

Отдельно в коалиционном соглашении отмечено, что стороны будут "работать над расширением самоопределения" страны. То есть правительство Гренландии обязуется взять на себя больше сфер ответственности, которые сейчас контролирует Дания.

Еще одна цель нового правительства Гренландии – начать переговоры с Данией для обеспечения более равноправного сотрудничества, чтобы гренландцы и датчане были "полностью равны и равноценны", как указано в коалиционном соглашении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает: аннексия Гренландии нужна всем, потому что это ради международной безопасности. Он сказал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами. Однако присоединение острова необходимо, и задача США – убедить местных жителей в этом.

Настойчивость Трампа получить Гренландию спровоцировала дипломатический кризис с Данией, союзником НАТО, и потрясла политику на полуавтономном острове. Премьер Дании Мэтте Фредериксен раскритиковала анонсированный визит американской делегации в Гренландию, назвав его "нежелательным". Она также обвинила США в "неприемлемом давлении" на Гренландию и Данию.

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