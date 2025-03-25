'Неприемлемое давление': премьер Дании назвала анонсированный визит делегации США в Гренландию нежелательным

Премьер Дании Мэтте Фредериксен подвергла критике анонсированный визит американской делегации в Гренландию, назвав его "нежелательным". Она также обвинила США в неприемлемом давлении на Гренландию и Данию.

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Об этом сообщает Reuters. Американская делегация, возглавляемая Ушей Венсом, супругой вице-президента США, включает советника Белого дома Майка Уолтца и министра энергетики Криса Райта. Визит, запланированный с четверга по субботу, предусматривает поездку на военную базу США и даже участие в традиционной гонке на собачьих упряжках.

На фоне этого премьер Дании заявила, что США оказывают неприемлемое давление, а сам визит не согласован.

"Я должен сказать, что в этой ситуации на Гренландию и Данию оказывается неприемлемое давление. И мы будем противостоять этому давлению", – заявила она.

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде назвал визит "провокацией", ведь он совпадает с переговорами о формировании коалиции и муниципальными выборами.

После частного визита Дональда Трампа-младшего богатым полезными ископаемыми островом в январе Трамп постоянно обсуждал аннексию Гренландии США и призвал гренландцев присоединиться к Соединенным Штатам.

Опросы показали, что почти все гренландцы выступают против присоединения к Соединенным Штатам.

В понедельник Трамп заявил, что его администрация работает с "людьми в Гренландии", которые хотят, чтобы что-то произошло, но не стал прибегать к подробностям.

Фредериксен отрицает идею частного визита с официальными представителями.

"Визит явно не о том, что нужно или чего хочет Гренландия. Президент Трамп настроен серьезно. Ему нужна Гренландия. Поэтому этот визит нельзя рассматривать независимо от чего-либо другого", – сказала Фредериксен.

Фредериксен добавила, что Дания не выступает против связей с США, ссылаясь на двустороннее соглашение 1951 года, установившее право Штатов свободно передвигаться и строить военные базы в Гренландии при условии, что Дания и Гренландия будут об этом уведомлены.

"Мы союзники. Ни в Дании, ни в Гренландии нет никаких признаков того, что мы не хотим сотрудничества с американцами", – сказала она.

Как ранее писал OBOZ.UA, недавно Джей Ди Вэнс заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то Дональд Трамп это сделает.

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