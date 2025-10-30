'Мы будем преследовать их и уничтожать': Пентагон заявил об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео

Американские военные нанесли прицельный кинетический удар по кораблю, который, по данным разведки, участвовал в незаконной контрабанде наркотиков и следовал по известным маршрутам наркотрафика. Судно принадлежало организации, признанной в США террористической (DTO).

Глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал кадры удара в социальной сети Х. Он заявил, что на борту находились четыре человека – их Хегсет назвал "наркотеррористами".

В результате удара все четверо погибли. Ни один американский военнослужащий не пострадал, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что операция была проведена по указанию президента Дональда Трампа.

"Западное полушарие больше не является безопасным убежищем для наркотеррористов, которые доставляют наркотики к нашим берегам, чтобы отравить американцев", – говорится в сообщении.

Глава Пентагона добавил, что американские вооруженные силы и в дальнейшем будут отслеживать и уничтожать суда и сети, причастные к незаконному ввозу наркотиков, "где бы они ни действовали".

Напомним, южное командование Вооруженных сил США, ответственное за регион Латинской Америки и Карибского бассейна, объявило о создании на базе второго экспедиционного соединения морской пехоты II MEF специальной оперативной группы для борьбы с наркотрафиком. Причем деятельность группы будет проходить во "всем Западном полушарии".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября американцы уничтожили второе судно, якобы перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие также произошло в Карибском бассейне вблизи Венесуэлы, причем тогда погибли три человека.

