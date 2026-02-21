'Мяч сейчас полностью на стороне США': Тегеран выдвинул Трампу условие для достижения соглашения по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе возможно. Однако есть одно условие – администрация президента Дональда Трампа должна проявлять уважение к власти в Тегеране.

Об этом Арагчи сказал интервью американскому телеканалу MS Now. Он отметил, что военного решения вопроса ядерной программы Ирана нет, есть только дипломатия.

"Если вы будете общаться с иранским народом уважительно, мы ответим так же. Но если с нами будут говорить на языке силы, мы ответим тем же. Думаю, иранцы доказали, что являются гордым народом. Мы отвечаем только тогда, когда к нам проявляют уважение. Именно так с нами стоит общаться, именно тогда будет результат", – заверил министр.

По его словам, успех сделки по иранской ядерной программе сегодня полностью зависит от позиции и решений администрации Трампа.

"Мяч в переговорах сейчас полностью на стороне США. Все зависит от противоположной стороны", – сказал Арагчи.

Он добавил, что в Тегеране не считают американцев врагами, но расценивают как враждебную политику властей США.

"Прежде всего, мы не считаем американское государство, американцев врагами. Но мы расцениваем как враждебную политику американского правительства в отношении Ирана", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что предпочитает заключение сделки с Тегераном. В идеале она должна была бы привести к ликвидации ядерной программы Ирана, роспуску поддерживаемых им региональных группировок и демонтажу программы баллистических ракет.

Несмотря на это, Штаты формируют на Ближнем Востоке крупнейшую военно-воздушную группировку со времени вторжения в Ирак в 2003 году. Администрация Трампа делает это в 2026 году, чтобы получить возможность вести длительную воздушную войну против Ирана, а не ограничиться одноразовым ударом.

