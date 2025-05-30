Может отдавать приказы преступным группировкам: Финляндия впервые обвинила Иран в шпионаже

Иран усилил враждебное влияние на Финляндию ивпервые стал одной из стран, которые шпионят за ней. Тегеран также, вероятно, руководит преступными группировками.

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Такие данные обнародовала финская полиции безопасности Supo, передает Yle. Правоохранители говорят, что Иран оказывает более враждебное влияние на Финляндию, чем раньше.

Supo впервые называла Иран одной из стран, которые шпионят за Финляндией – ранее таковыми считались только Россия и Китай.

Разведка не уточняет, какие именно данные Тегеран хочет получить.

Supo сообщила журналистам в электронном письме, что кроме этих трех стран, некоторые другие также шпионят за Финляндией.

В частности, шпионаж за беженцами, как правило, является частью инструментария автократических стран.

Обычно он направлен на людей, принадлежащих к политической оппозиции или другим группам, которые воспринимаются как угроза властями в их бывшей родине или стране происхождения.

По данным Supo, Иран также представляет другие потенциальные риски для безопасности, в частности может приказывать преступным группировкам совершать различные действия в Финляндии.

Других деталей по использованию посредников не раскрывается. Однако Полиция безопасности указывает, что в Европе за последние годы было разоблачено несколько попыток совершения нападений, которые указывают на причастность Тегерана.

Также отмечается, что угроза также возросла в странах Северной Европы.

В Supo говорят, что все более враждебные действия Ирана являются отражением его ослабленных отношений со странами Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе США и Иран провели очередной этап переговоров по ядерной программе Тегерана. Встреча состоялась в Риме, посредником традиционно выступил Оман.

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