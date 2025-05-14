Может финансироваться из-за рубежа: в Польше заявили о новой попытке вмешательства в президентские выборы

В Польше Центр анализа дезинформации государственного института Научно-академической компьютерной сети (NASK) обнаружил попытку влияния на выборы президента в стране. Речь идет о политической рекламе на платформе Facebook, которая может финансироваться из-за рубежа.

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Об этом сообщили на сайте NASK. Реклама была направлена на поддержку одного кандидата и дискредитацию других.

Кампании, которые реализовывали рекламные аккаунты, были направлены на кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского, Кароля Навроцкого и Славомира Менцена. Отмечается, что анализ рекламы указывает на возможную провокацию. Ее целью могла быть работа против кандидата, которого якобы поддерживала такая реклама, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами.

"Материалы демонстрировались на территории Польши. Рекламные аккаунты, задействованные в кампании, потратили на политические материалы за последние 7 дней больше, чем любой избирательный штаб", – сказано в сообщении.

Польша проинформировала корпорацию Meta об этих аккаунтах, чтобы Facebook их заблокировал. После вмешательства NASK реклама была заблокирована.

Об этом случае было проинформировано Управление внутренней безопасности. Принимаются меры по установлению происхождения и финансирования кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша заявила о беспрецедентной попытке вмешательства России в ход президентских выборов, которые состоятся 18 мая. Варшава считает, что Польша стала мишенью из-за активной роли в поддержке Украины.

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