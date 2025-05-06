'Беспрецедентная попытка': Польша обвинила РФ во вмешательстве в президентские выборы

Польша заявила о беспрецедентной попытке вмешательства России в ход президентских выборов, которые состоятся 18 мая. Варшава считает, что Польша стала мишенью из-за активной роли в поддержке Украины.

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Такое заявление сделал министр по цифровым вопросам Кшиштоф Гавковский во время оборонной конференции во вторник. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, Россия пытается повлиять на избирательный процесс через массированную дезинформацию и гибридные атаки на критически важную инфраструктуру страны.

Польша заявляет, что ее роль как центра оказания помощи Украине сделала ее ключевой целью для российских диверсий, кибератак и дезинформационных усилий, а Варшава находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как Румыния отменила президентские выборы в декабре из-за обвинений во вмешательстве России.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы и критиковала решение об отмене выборов в Румынии.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России. Это делается... (путем) распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критически важную инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства", - заявил Кшиштоф Гавковский.

Среди целей хакерских атак - объекты водоснабжения, теплоэлектростанции, канализационные сети и органы государственного управления. Гавковский подчеркнул, что уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом. По его словам, ежеминутно фиксируется около десяти атак на объекты критической инфраструктуры.

"Сегодня в Польше за каждую минуту моего выступления было зафиксировано около десятка инцидентов, направленных против критически важной инфраструктуры", - сказал он.

В марте Варшава заявила, что на Польское космическое агентство была осуществлена кибератака. В 2024 году Польша заявила, что государственное информационное агентство, вероятно, подверглось российской кибератаке.

Варшава и ее союзники также утверждали, что Москва стоит за поджогами и диверсиями по всей Европе. Россия отвергает эти обвинения.

Напомним, во время митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников - сторонник кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна - сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.

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