Чиновники получали откаты при борьбе с наводнениями: на Филиппинах полмиллиона человек вышли на митинг против коррупции

16 ноября в Маниле, столице Филиппин, около 550 000 человек вышли на митинг в связи с громким коррупционным скандалом. Люди протестовали, поскольку чиновники и другие лица разворовывали деньги на финансируемых правительством проектах по борьбе с наводнениями.

Видео дня

Ожидается, что массовые акции продлится до вторника, передает Deutsche Welle. Активисты отмечают, что их акция является мирной, а главная цель – справедливое наказание виновных.

"Мы собрались вместе не для того, чтобы вмешиваться в политику, а чтобы поддержать наших собратьев-филиппинцев, которые требуют правды после более чем 100 дней безнаказанных правонарушений. Это мирное движение требует тщательного, справедливого и конституционного расследования, поскольку коррупция нанесла вред каждому филиппинцу, однако никто не был привлечен к ответственности", – заявили организаторы.

Причина протестов – масштабная коррупция

Оказалось, что государственные инициативы, направленные на борьбу с наводнениями в стране, были инструментом разворовывания денег. Проекты либо не соответствовали стандартам, либо проводились только на бумаге.

Частных подрядчиков обвиняют в присвоении средств, в том числе при строительстве некачественной инфраструктуры в районах, которые недавно серьезно пострадали от потопа.

Информаторы озвучили имена некоторых высокопоставленных законодателей, утверждая, что они получали "откаты" от строительных компаний.

Борьба с наводнениями – чувствительная проблема на Филиппинах, поскольку страна является одной из самых уязвимых к климатическому кризису. Кроме того, коррупцию разоблачили сразу после двух тайфунов, в результате которых погибло более 250 человек. Поэтому организаторам, независимой христианской церкви, удалось собрать самую многолюдную уличную акцию против коррупционного скандала за последние годы.

Пытаясь подавить общественное возмущение, президент Фердинанд Маркос-младший 13 ноября обещал, что сенаторы, члены Конгресса и бизнесмены, замешанные в этом деле, к Рождеству окажутся в тюрьме.

По его словам, независимая комиссия, созданная им в начале этого года, сообщила о подозрениях уже 37 фигурантам.

В DW добавили, что Маркос "осознает силу общественного гнева". Его покойный отец, Фердинанд Маркос-старший, был свергнут в 1986 году в результате Революции народной власти, спровоцированной антикоррупционными протестами.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Танзании во время протестов против результатов выборов в начале ноября погибли около 700 людей. Такие цифры озвучила оппозиция; Управление ООН по правам человека подтвердило по меньшей мере десять жертв в трех городах, указав на необходимость расследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!