В Китае заявили, что разработали новое микроволновое оружие. Заявленная мощность его составляет 20 ГВт, установка способна генерировать импульсы в течение рекордного времени.

Об этом говорится в публикации South China Morning Post. Издание назвало разработку "худшим кошмаром Starlink".

Что известно

Китайские ученые, как пишет South China Morning Post, создали новое микроволновое оружие TPG1000Cs. Установка представляет собой "первый в мире компактный драйвер для мощного микроволнового (HPM) оружия, способный выдавать чрезвычайные 20 гигаватт мощности в течение одной полной минуты". Подобные системы, существовавшие до сих пор, могли работать непрерывно не дольше трех секунд.

Еще одно отличие нового вооружения, по данным издания, заключается в его компактности. В отличие от громоздких "предшественников", эта система имеет всего 4 м в длину и вес около 5 тонн.

"Она достаточно компактна, чтобы ее можно было установить на грузовиках, военных кораблях, самолетах или даже спутниках. По оценкам некоторых китайских экспертов, наземное микроволновое оружие мощностью более 1 ГВт может серьезно нарушить работу или даже повредить спутники Starlink, работающие на низкой околоземной орбите", –– указано в публикации.

Над созданием нового оружия работали ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане в провинции Шэньси (КРН).

Как пишет издание, если Китай развернет TPG1000Cs непосредственно в космосе, "его невидимые удары станут еще более смертоносными и их будет сложнее обнаружить".

В Пекине на обвинения довольно оперативно ответили, отметив, что"позиция Китая последовательная и четкая": КНР, мол, не использует российско-украинский "конфликт" для получения выгоды и не поддерживает военную агрессию России против Украины. Китайская сторона назвала обвинения в помощи России попыткой переложить ответственность за войну.

