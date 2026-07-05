"Молились трое сыновей": почему новый верховный лидер Ирана не пришел на похороны отца

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появился на похоронах своего отца Али Хаменеи. В воскресенье, 5 июля, у гроба аятоллы, погибшего в результате удара США, молились трое других его сыновей.

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Об этом пишет Reuters . В агентстве отмечают, что Моджтабу Хаменеи после сообщений о его вероятной смерти или тяжелом ранении представители действующей правящей верхушки Ирана не показывали даже на фотографиях.

Моджтаба Хаменеи пропустил прощание с отцом

Государственное телевидение Ирана транслировало церемонию прощания с Али Хаменеи, которая проходила в воскресенье на территории Большой Мосаллы имама Хомейни в Тегеране.

В кадры попали трое сыновей убитого верховного лидера Ирана: Мустафа, Мейсам и Масуд. Все трое молились у гроба отца и четырёх других членов семьи, погибших вместе с ним.

"Масуда Хаменеи видели, как он плакал и вытирал слезы куфией – клетчатым платком, который в Иране является символом воинственных революционных идеалов и солидарности с палестинцами, – пока имам читал погребальные молитвы1, – уточняет издание.

А вот Моджтаба Хаменеи на похоронах так и не появился. И это отнюдь не способствовало развенчанию слухов о его смерти или увечье, которые представители Ирана упорно опровергают.

"До сих пор не было обнародовано ни одной публичной фотографии Моджтабы, который, как говорят, был ранен во время нападения, в результате которого 28 февраля погибли его отец и другие члены семьи, когда Израиль и США бомбили иранские цели в начале войны. Лицо Моджтабы Хаменеи было изуродовано, и он получил серьезную травму одной или обеих ног, сообщили агентству Reuters люди, близкие к его ближайшему окружению", – отмечает агентство.

Прощание с аятоллой Али Хаменеи продлится около недели

Действующие власти Ирана устроили целую неделю массовых похоронных процессий для Али Хаменеи. Его останки будут возить даже в соседнем Ираке – по важным для шиитов религиозным местам.

Первый день прощания проходил в помещении, его посетили высокопоставленные иранские лидеры и иностранные чиновники.

Уже на следующий день, в субботу, 4 июля, гробы самого бывшего верховного лидера, а также его дочери, зятя, невестки и внучки выставили под открытым небом под стеклом.

В воскресенье к гробам прибыли для молитвы президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммед Бакер Калибаф.

После завершения церемонии прощания в Тегеране в понедельник останки Хаменеи перевезут в семинарский город Кум, центр шиитской иерархии Ирана, для церемонии во вторник.

Оттуда тело будет доставлено в Ирак для проведения церемоний в шиитских городах-святынях Эн-Наджафе и Кербеле в среду.

В четверг останки вернут в Иран для очередной процессии в Мешхеде, где Али Хаменеи похоронят рядом с гробницей еще одного средневекового шиитского имама.

""Власти планируют мобилизовать миллионы людей для участия в крупных процессиях в течение следующих дней, предоставляя транспорт, питание и проживание", – добавили в Reuters.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что толпа, собравшаяся в Иране на многодневные похороны Хаменеи, скандировала "Смерть США и Израилю"".

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