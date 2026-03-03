Могут быть оснащены Starlink: что известно о дронах LUCAS – аналоги Shahed, которые США применили против Ирана

США впервые применили против Ирана новые беспилотники дальнего действия LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). Эти дроны по концепции очень напоминают иранские "Шахеды".

Судя по опубликованным фото, они могут иметь терминалы спутниковой связи Starlink, обеспечивающие управление на большом расстоянии. Об этом говорится в материале BBC.

Что известно о новых американских БПЛА

Эксперты уже прозвали дрон LUCAS "нелицензионной копией Шахед-136", потому что, по их данным, его создали методом обратной инженерии, что заключается в исследовании сбитых иранских беспилотников.

По конструкции аппараты очень похожи, у них подобная аэродинамическая схема, двигатель внутреннего сгорания и толкающий винт.

На фото, которые еще в декабре опубликовало американское Центральное командование (CENTCOM), видны светлые прямоугольники на фюзеляжах дронов похожи на терминалы спутникового интернета Starlink, хотя в США официально об их использовании не сообщают.

Пока неизвестно, какие именно терминалы установлены на дронах LUCAS, в частности, компания SpaceX разработала не только коммерческую сеть Starlink, но и специальную военную систему Starshield с расширенными возможностями.

Наличие спутниковой связи позволяет контролировать полет дрона в реальном времени, а если он оснащен камерой – наблюдать за происходящим на местности. Заблокировать сигнал сложно, а оператор может вести дрон низко над землей или обходить известные районы ПВО, поэтому перехватить его очень трудно.

Напомним, в США обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться Штатам на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим Пентагон планирует удвоить производство 12 критически важных видов вооружения, среди которых и ракеты Patriot.

Как писал OBOZ.UA, украинская компания Fire Point находится на финальной стадии создания линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9. Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии, и достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

