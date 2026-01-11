Мог производиться в Украине: в США сошел с конвейера первый самолет T-7A Red Hawk. Фото и видео

Компания-производитель Boeing передала Командованию подготовки и обучения воздушных сил США пока первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk. Новенький самолет получила 99-я учебно-тренировочная эскадрилья из состава 12-го учебно-тренировочного крыла Воздушных сил США.

Видео дня

Об этом рассказали в Командовании подготовки и обучения ВС США. В свою очередь Defense Expres напомнило, что T-7A могли собирать на промышленных базах украинского госпредприятия "Антонов", хотя "эта идея так и не получила своего продолжения".

Что говорят американские военные

В командовании подчеркивают важность события: T-7A в конце концов будет заменять T-38 Talon, имеющий более 60-летнюю историю.

Новый учебно-тренировочный самолет стал первым в серии "e" – то есть, был создан с привлечением "современной цифровой инженерии". Так или иначе, в командовании подготовки и обучения ВС США считают, что поставка первого T-7 является "только началом работы" – впоследствии Red Hawk будет основной компонентой в дальнейшей подготовке пилотов на самолеты пятого, а затем и шестого поколения.

Долгая история

"Стоит отметить, что T-7A Red Hawk создавался не без проблем с постоянными задержками. В целом проект замены T-38 Talon прорабатывался еще в 2003 году, а поставка нового учебно-тренировочного самолета на вооружение планировалась на уровне 2020 года", – рассказывают в Defense Expres.

Хотя контракт на создание машины был заключен еще в 2018, первый полет самолета T-7A состоялся только в 2023 году.

