Завершение войны в Газе не только важно по гуманитарным соображениям, но и в прямых стратегических интересах Украины

Остановка войны в секторе Газа создаст благоприятные условия для усиления влияния Трампа на Ближнем Востоке, а значит потенциально даст ему возможность договариваться о влиянии на мировые цены на нефть.

До сих пор Трамп даже если бы захотел, не смог бы договориться ни с саудитами, ни другими поставщиками энергоносителей на мировой рынок, потому что с Вашингтоном никто на Ближнем Востоке не хочет даже говорить — пока США, в отличие от многих стран даже на Западе, поддерживают Израиль в его войне.

Но если война в Газе завершится, можно начинать договариваться с чистого листа.

Конечно, остановка войны в Газе сосредоточит большее внимание на войне в Украине. Ведь сейчас многие политики и значительная часть неравнодушного мирового сообщества занимается именно спасением Палестины.

Поэтому завершение войны в Газе не только важно из гуманитарных соображений, но и в прямых стратегических интересах Украины.

Кстати, осмелюсь предположить, что в случае прекращения войны в Израиле очень скоро состоятся выборы, и повестка дня там резко сместится. Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху после всего того, что произошло в последние годы сохранить власть.