Мир наращивает ядерные арсеналы: в SIPRI озвучили тревожные данные

Ряд ядерных государств продолжает активно модернизировать и совершенствовать свои ядерные арсеналы. Параллельно большинство из них разворачивает новые системы вооружений или платформы, способные нести ядерные боезаряды.

Видео дня

Специалисты утверждают, что риски, связанные с ядерным оружием, растут на фоне технологического развития, ослабления механизмов контроля над вооружениями и обострения геополитической напряженности. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль в 2025 году продолжили расширение и модернизацию своих ядерных арсеналов.

Согласно докладу, из примерно 12 187 ядерных боеголовок в мире по состоянию на январь около 9 745 находились в военных арсеналах для потенциального использования, из них около 4 012 были развернуты на ракетах и самолетах, а еще 2 100–2 200 содержались в состоянии высокой боевой готовности, преимущественно в США и России.

Директор SIPRI Карим Хаггаг предупредил о росте ядерных рисков, отметив, что глобальные события, в частности возможное обострение между ядерными Индией и Пакистаном, ставят под сомнение эффективность действующей системы ядерного сдерживания.

Доминирование США и РФ и новые риски модернизации

Согласно докладу SIPRI, Россия и США вместе контролируют около 83% всех накопленных ядерных боеголовок в мире, хотя их доля постепенно уменьшается на фоне наращивания арсеналов другими государствами. В 2025 году размеры военных запасов обеих стран оставались относительно стабильными, однако масштабные программы модернизации могут в перспективе привести к их росту.

Отдельно отмечается, что Россия начала строительство в Беларуси передовой оперативной базы для ракет средней дальности двойного назначения "Орешник", которая в мае 2026 года была применена против Украины без ядерного заряда. В то же время ожидаемого еще в 2020 году существенного увеличения количества нестратегических ядерных боеголовок РФ не произошло.

Аналитики SIPRI прогнозируют, что в будущем российский арсенал может расти, в частности за счет увеличения количества боеголовок на ракетах в рамках модернизации стратегических сил. Дополнительную неопределенность создает завершение в феврале 2026 года действия договора СНВ-3, который регулировал ограничения стратегических ядерных вооружений США и России.

США модернизируют ядерные силы

В то же время американская программа модернизации ядерных сил сталкивается с проблемами финансирования и планирования, что может привести к дальнейшим задержкам и существенному росту расходов. Дополнительное давление на бюджет создает также намерение США расширить арсенал новыми нестратегическими ядерными вооружениями.

Еще большая нагрузка ожидается в связи с планами администрации президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол", стоимость которой оценивается примерно в 1,2 трлн долларов.

По оценкам экспертов, потенциальный рост американского ядерного арсенала может происходить за счет размещения большего количества боеголовок на существующих носителях, восстановления выведенных из эксплуатации пусковых установок и добавления новых нестратегических систем, в частности в ответ на наращивание потенциала Китая.

Ситуация в Китае

По оценкам SIPRI, ядерный арсенал Китая составляет примерно 620 боеголовок, при этом страна наращивает его быстрее, чем любое другое государство. По состоянию на январь 2026 года Пекин уже разместил сотни ракет в трех крупных шахтных районах на севере и продолжает строительство еще 30 шахт в горных районах на востоке страны.

Однако, даже в случае роста арсенала до более 1000 боеголовок к 2030 году он все равно составит лишь около четверти нынешних ядерных запасов России или США.

Ситуация в Европе

В марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении количества боеголовок в национальном ядерном арсенале и об отказе от дальнейшего публичного раскрытия его точного размера. Он также сообщил, что Париж уже ведет переговоры с Германией и Великобританией по углублению сотрудничества в ядерной сфере.

Параллельно ряд европейских стран, в частности Германия, в 2025 году выразила заинтересованность в расширении механизмов совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО через подобные договоренности с Францией и Великобританией.

В то же время Великобритания объявила о намерении закупить 12 истребителей F-35A и оснастить их американскими ядерными бомбами, фактически пересмотрев решение 1990-х годов по денуклеаризации своей авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай разворачивает масштабную сеть военной инфраструктуры вблизи ядерных шахт в пустынных районах Синьцзяна. Речь идет о строительстве более 80 стартовых площадок и трех восьмиугольных военных объектов, которые могут быть частью системы обеспечения ответного удара в случае атаки США...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!