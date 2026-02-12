'Меры предосторожности недостаточны': канадская провинция отказалась от использования соцсети Х

Правительство канадской провинции Нью-Брансуик объявило о выходе из соцсети X для рутинного информирования граждан. Решение приняли после открытого письма уполномоченного по правам детей, который обвинил платформу в попустительстве сексуализации и эксплуатации несовершеннолетних.

Келли Ламрок адресовал письмо премьеру Сьюзан Голт. Об этом сообщает CTV News.

В обращении он заявил, что платформа X не ограничивает использование своего сервиса для распространения контента с признаками сексуализации детей и не обеспечивает надлежащей реакции на жалобы пострадавших.

Отдельно Ламрок обратил внимание на инструмент искусственного интеллекта Grok, который, по его словам, позволяет менять изображения и создавать сексуализированные образы, в том числе с участием несовершеннолетних. Отсутствие действенных предохранителей представляет прямую угрозу для прав детей в цифровом пространстве.

Премьер Нью-Брансуика назвала замечания "глубоко тревожными" и заявила, что правительство больше не будет использовать X для ежедневных сообщений. В то же время власть оставляет возможность обращаться к платформе в исключительных случаях – например, во время чрезвычайных ситуаций.

Отказ провинциального правительства от X происходит на фоне постепенного сворачивания присутствия государственных и муниципальных структур в этой соцсети. В конце января о прекращении активности заявили власти Фредериктона, а ранее энергетическая компания NB Power сообщила о переходе на альтернативные платформы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Австралии с 10 декабря официально вступили в силу новые правила, запрещающие использование социальных сетей лицам младше 16 лет. Соцсети начали массово удалять детские аккаунты, а подростки в первые часы действия закона фактически потеряли возможность оставаться в онлайн-сообществах.

