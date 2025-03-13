Маск собирается потратить $100 млн на политическую кампанию Трампа: всплыли подробности

Миллиардер Илон Маск намерен вложить 100 миллионов долларов в группы, контролируемые политической организацией президента США Дональда Трампа. Однако пока неясно, пойдут ли деньги основателя компании SpaxeX этим группам или новой организации, которую может создать команда Трампа.

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Аналитики полагают, что Маск, вероятно, видит некоторую политическую выгоду в том, чтобы показать, что он является своего рода командным игроком. Об этом сообщает The New York Times.

Десятки миллионов долларов Маск готов пожертвовать группам, которые руководят внешней деятельностью Трампа, в частности, Make America Great Again Inc., Super PAC, и Securing American Greatness. Партнеры Маска и Трампа в последние дни говорили о запланированном пожертвовании денег в пользу контролируемой Трампом организации. Однако Маск дал понять, что хочет сделать пожертвования не своему собственному проекту.

Речь идет о политическом комитете действий America PAC, созданный Маском при поддержке ряда технологических бизнесменов для поддержки президентской кампании Дональда Трампа 2024 года. Основная цель группы – финансирование агитационных операций. Маск является основным донором, его взносы составляют 91% от заявленных взносов.

Но теперь Маск демонстрирует готовность финансировать некоторые группы, которые он не контролирует напрямую. При этом прошлые пожертвования указывают на то, что миллиардер готов превысить суммы, которые другие доноры могли бы посчитать чрезмерными.

Некоторые должностные лица Трампа, включая членов кабинета президента, считали, что Маск преследует собственные цели, не консультируясь должным образом с остальной частью администрации. Поэтому эксперты считают, что, демонстративно поддерживая некоторые из лояльных Трампу групп, а не только свои собственные, Маск мог бы помочь смягчить эту напряженность.

Напомним, Илон Маск, которого президент Трамп назначил ответственным за урезание государственных расходов, заявил, что США рискуют стать "банкротами". Причиной этого, по мнению Маска, будет отсутствие сокращения бюджета.

Ранее сообщалось, что в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности DOGE.

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