Маск пришел на брифинг в Белом доме с синяком под глазом и уклонился от вопроса о наркотиках – СМИ

В пятницу, 30 мая, американский миллиардер Илон Маск появился на пресс-конференции в Белом доме с заметным синяком под глазом. Экс-глава Департамента эффективности правительства США объяснил журналистам, что его ударил по лицу его пятилетний сын.

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По словам Маска, это произошло когда они "играли". "Я сказал: "Давай, ударь меня в лицо". И он это сделал", – рассказал он. Об этом писали ABC News и The Guardian.

В СМИ отмечали, что Маск был одет в футболку с надписью "Dogefather" и черную кепку с надписью "DOGE".

Также миллиардер отличился тем, что уклонился от ответа на вопрос об употреблении наркотиков. Его попросили прокомментировать материал NYT о том, что он якобы принимал большое количество наркотиков, включая кетамин, когда был советником Трампа. Однако Маск оборвал журналиста и полностью уклонился от ответа на вопрос.

"Давайте двигаться дальше", – сказал он.

Отметим, что в расследовании The New York Times говорилось о том, что Илон Маск, будучи одним из ближайших советников Дональда Трампа, употреблял наркотики в больших количествах. Он якобы принимал кетамин так часто, что это вызывало проблемы с мочевым пузырем.

"Он употреблял экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с аптечкой, в которой было около 20 таблеток, в том числе с маркировкой стимулятора Аддералл, согласно фотографии аптечки и свидетельствам людей, которые ее видели", – сказано в статье.

Мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в честь отставки Илона Маска с должности его советника и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Глава Белого дома заявил, что Маск не покидает его администрацию, и будет продолжать советовать ему, бегая "туда-сюда".

Сам миллиардер заявил, что несмотря на то, что уходит с должности госслужащего, Департамент эффективности правительства США и его влияние будет только усиливаться. Маск сравнил DOGE с буддизмом.

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардер Илон Маск выразил разочарование законопроектом о внутренней политике, принятие которого педалирует президент США Дональд Трамп. Таким образом, гендиректор Tesla впервые открыто выступил против идей Трампа, на избрание которого выделил сотни миллионов долларов.

А уже на следующий день Маск заявил, что его запланированный срок на должности специального правительственного служащего в Белом доме подходит к концу. Согласно законодательству США люди с таким статусом могут находиться на госслужбе только 130 дней.

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