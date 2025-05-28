Маск впервые открыто выступил против Трампа: что задело миллиардера

Американский миллиардер Илон Маск выразил разочарование законопроектом о внутренней политике, принятие которого педалирует президент США Дональд Трамп. Таким образом, гендиректор Tesla впервые открыто выступил против идей Трампа, на избрание которого выделил сотни миллионов долларов и в администрации которого некоторое время занимал должность.

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Своими мыслями о законопроекте Маск поделился в эфире передачи CBS Sunday Morning. Он считает, что принятый Палатой представителей законопроект подрывает работу Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

"По правде, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который не просто не уменьшает дефицит, а увеличивает его и подрывает работу, которую выполняет команда DOGE", – сказал Маск в интервью, полная версия которого должна выйти 1 июня.

Он также открыто выразил сомнения в уместности слов Трампа о "большом красивом законопроекте", за который уже проголосовала Палата представителей США. Президент активно поддерживает принятие документа.

"Я думаю, что законопроект может быть либо большим, либо красивым. Я не уверен, что он может одновременно быть и тем, и другим. Это мое личное мнение", – добавил он, смеясь.

"Мегазаконопроект", как его называют американские СМИ, был принят нижней палатой Конгресса США 22 мая 215 голосами против 214. Он включает широкое сокращение налогов, а также программы финансирования для военных и пограничной безопасности на сотни миллиардов долларов. В дальнейшем он должен быть принят Сенатом, что пока не вызывает сомнений, поскольку из 100 мест в палате 53 принадлежат республиканцам.

Маск возглавил DOGE, обещая сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. С января он сократил или закрыл 11 федеральных агентств, что привело к увольнению около 250 тыс. госслужащих, что, по словам самого миллиардера, позволило сэкономить $160 млрд. Но даже несмотря на это, согласно беспристрастной модели бюджета Пенна Уортона, общие государственные расходы в США при нынешнем президенте только выросли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле Илон Маск призвал Трампа отменить новые пошлины, поскольку, по его мнению, это вредит международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, советник президента по пошлинам и торговле назвал руководителя Tesla "автосборщиком", а тот в ответ назвал его "дебилом".

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