Илон Маск покидает администрацию Трампа после критики идеи президента США: в Reuters раскрыли, что случилось

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его запланированный срок на должности специального правительственного служащего в Белом доме подходит к концу. Хотя он не уточнил, что покидает работу на администрацию после критики идей президента Дональда Трампа.

Видео дня

О своем шаге миллиардер мотивированно написал 29 мая в соцсети Х. В то же время агентство Reuters раскрыло истинные причины его увольнения из Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

"Поскольку мой запланированный срок в должности специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", – отметил Маск.

А вот СМИ пишут, что гендиректор Tesla покидает администрацию Трампа после того, как возглавил бурную кампанию по повышению эффективности, в ходе которой "перевернул" несколько федеральных агентств, но в конечном итоге не смог обеспечить экономию, к которой стремился.

Журналисты отмечают, что его уход был "быстрым и бесцеремонным". По словам источника, осведомленного о ситуации, он не имел формального разговора с Трампом перед объявлением о своем уходе, но решение было принято "на уровне старшего руководства".

"Хотя точные обстоятельства его ухода не были сразу ясны, он уходит через день после того, как раскритиковал законопроект Трампа о налогах на недвижимость, назвав документ слишком дорогим и мерой, которая подорвет его работу в DOGE", – говорится в публикации.

По данным агентства, некоторые высокопоставленные должностные лица Белого дома были особенно раздражены этими комментариями. В итоге администрация была вынуждена обзвонить сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить их поддержку налогового пакета Трампа.

"Хотя Маск остается близким к президенту, его уход последовал за постепенным, но неуклонным снижением рейтинга. После инаугурации Трампа миллиардер быстро превратился в мощную силу в его орбите: сверхзаметный, бесстыдно дерзкий и не стесненный традиционными нормами. На Конференции консервативных политических действий в феврале он размахивал красной металлической бензопилой под бурные аплодисменты, заявляя: "Это бензопила для бюрократии", – напомнили в СМИ.

Также добавили, что во время предвыборной кампании Маск заявил, что DOGE сможет сократить федеральные расходы как минимум на $2 триллиона. Он не скрывал своей враждебности к федеральным служащим и предсказал, что отмена "привилегии эпохи COVID" на удаленную работу вызовет "волну добровольных увольнений, которые мы приветствуем".

На этом фоне некоторые члены кабинета министров, которые изначально приняли аутсайдерскую энергию Маска, стали настороженно относиться к его тактике. По словам источников, со временем они стали более уверенно выступать против сокращений, воодушевленные напоминанием Трампа в начале марта о том, что кадровые решения принимаются секретарями департаментов, а не Маском.

"Маск столкнулся с тремя самыми высокопоставленными членами кабинета Трампа — госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом. Торгового советника Трампа Питера Наварро он назвал "идиотом" и "тупее мешка с кирпичами". Вместе с тем Маск начал намекать, что его время в правительстве подходит к концу, при этом выражая разочарование тем, что он не может более агрессивно сокращать расходы", – подытожило Reuters.