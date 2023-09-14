Маск попал в скандал из-за заявления по Тайваню и получил резкий ответ: что произошло

Американский миллиардер Илон Маск попал в скандал, когда заявил, что Тайвань, с точки зрения Китая, является частью КНР. В Тайбэе резко ответили бизнесмену, подчеркнув, что "Тайвань не продается".

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Владелец компаний Tesla, Starlink и Twitter сделал неоднозначное высказывание в подкасте в YouTube, комментируя саммит All-In в Лос-Анджелесе (США), передает Reuters. Отметим, что у Tesla открыт большой большой завод в Шанхае.

Маск сказал, что, как ему кажется, он "очень хорошо понимает Китай".

"Их политика (Пекина. – Ред.) заключалась в воссоединении Тайваня с Китаем. С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая, которая произвольно не является частью Китая, главным образом потому, что… Тихоокеанский флот США силой остановил любые попытки воссоединения", – сказал известный предприниматель.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву 13 сентября ответил Маску в Twitter.

"Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!" – подчеркнул он.

Джозеф Ву также сказал, что надеется, что Маск сможет попросить Китай "открыть X (ранее Twitter. – Ред.) для своего народа". Дело в том, что Пекин блокирует западные социальные сети для населения страны.

Министр иностранных дел добавил: "Возможно, он (Маск. – Ред.) считает, что запрет – это хорошая политика, как отключение Starlink, чтобы предотвратить контрудар Украины против России".

Отметим: в октябре 2022 года Маск предположил, что напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем якобы можно снять, передав часть контроля над островом Пекину.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022-м. Он якобы приказал отключить связь спутникового интернета Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

– Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен потребовала расследования в отношении Маска из-за блокировки Starlink в Украине.

– После скандала биограф миллиардера Уолтер Айзексон заявил, что Маск передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль американского Министерства обороны.

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