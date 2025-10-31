Макрон стал наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет: что вызвало историческое падение рейтинга

Эммануэль Макрон сейчас является наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет. Рейтинг его одобрения составляет впечатляющие 11% – это самый низкий показатель, когда-либо зафиксированный.

Об этом свидетельствует новый опрос Verian Group, в котором приняли участие 1000 человек и который был опубликован в консервативной ежедневной газете Le Figaro. Предыдущим рекордсменом был прямой предшественник и бывший руководитель Макрона, Франсуа Олланд, который достиг 11% в конце 2016 года, незадолго до того, как объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок.

По оценкам Verian, Макрон и Олланд сейчас делят корону наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда социологическая компания и ее предшественники начали проводить этот ежемесячный опрос для Le Figaro.

Почему Макрона больше не любят

Другие социологические институты пришли к аналогичным выводам относительно падения рейтинга Макрона после его непопулярного решения повысить пенсионный возраст и месяцев политического тупика, вызванного его решением распустить парламент после победы ультраправых на выборах в Европейский парламент 2024 года.

Опрос Ipsos, опубликованный в начале этого месяца, показал, чторейтинг одобрения Макрона составляет 19%, что выше самого низкого показателя этой компании для Олланда, который в 2014 году составлял 13%. А опрос Odoxa показал, что лишь 20% респондентов считают Макрона "хорошим президентом", что опять же ставит 47-летнего президента лишь незначительно впереди своего предшественника.

"Макрон постоянно зависим от опросов – ему нужно быть слепым или глухим, чтобы не осознавать, что его не любят", – сказал бывший советник президента для POLITICO.

По словам советника, президент "плохо понимает последствия, которые реформы, которые он считает необходимыми, могут иметь для состояния страны".

Недавний гнев в отношении глав французских государств выглядит как историческая аномалия, по крайней мере недавно. Исследования рейтингов одобрения показывают, что первые три избранные президенты Пятой республики Франции, основанной в 1958 году, постоянно получают более высокий рейтинг в опросах.

Хотя показатели Макрона особенно плохие, пессимизм европейцев в отношении его лидерства, похоже, растет. Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера чуть ниже 20%, согласно агрегатору Poll of Polls от POLITICO, тогда как рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца недавно достиг минимума в 25%, согласно опросу Института Forsa для RTL и NTV.

Как сообщал OBOZ.UA, Бюро Национального собрания Франции признало ходатайство об импичменте действующего президента Эммануэля Макрона, инициированное ультралевой партией La France Insoumise ("Непокоренная Франция"), неприемлемым. Только представители левых проголосовали "за", тогда как "Национальное объединение" (RN) воздержалось.

