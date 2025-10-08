'Решающий момент': во Франции левые инициировали импичмент Макрона

Бюро Национального собрания Франции признало ходатайство об импичменте действующего президента Эммануэля Макрона, инициированное ультралевой партией La France Insoumise ("Непокоренная Франция"), неприемлемым. Только представители левых проголосовали "за", тогда как "Национальное объединение" (RN) воздержалось.

Видео дня

Во время заседания 8 октября за признание ходатайства проголосовали пять членов бюро, десять высказались против, а еще пять воздержались. Обновленный состав бюро, в котором левые потеряли большинство на прошлой неделе, стал решающим в судьбе этого голосования. Об этом пишет FranceInfo.

Президент депутатской группы LFI (La France Insoumise) Матильда Пано с сожалением заявила, что "как всегда, именно "Национальное объединение" спасает Эммануэля Макрона". Она также отметила, что во время голосования двое депутатов от левых не смогли присутствовать, что лишило инициативу необходимой поддержки.

Левые пытаются отправить президента в отставку

Импичмент стал очередной попыткой левых добиться отставки Макрона, которую они требуют еще с лета 2024 года. Представители LFI хотели пройти стадию допустимости, чтобы вынести вопрос на рассмотрение Комитета по вопросам права, а затем – в самой Ассамблее.

В партии La France Insoumise отметили, что голосование состоялось в "решающий момент", а "ответственность Макрона за политический хаос очевидна". По данным левых, около 70% французов поддерживают идею его отставки.

"Голосование в среду состоялось в решающий момент, когда ответственность главы государства за политический хаос больше не вызывает сомнений. 70% французов поддерживают отставку Эммануэля Макрона. Голоса, в частности внутри "общей базы", призывающие к его отставке, множатся", – отметила группа LFI в пресс-релизе.

Согласно Конституции, президента Франции можно отстранить только в случае "нарушения своих обязанностей, несовместимого с его мандатом". Для этого необходимо большинство в две трети голосов обеих палат парламента, после чего дело передается в Высокий суд. Однако в Сенате доминируют правые и центристы, которые выступают против импичмента, а среди левых также нет единства – социалисты поддержали лишь допустимость рассмотрения, но не саму идею отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции в отставку подал премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Он побил своеобразный антирекорд: возглавлял французское правительство меньше месяца – всего 27 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!