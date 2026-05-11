Лукашенко рассказал, к чему готовится Беларусь: в ЦПИ оценили, есть ли угроза для Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия на случай обороны должна быть оснащена "современным вооружением". По его словам, опыт войны США против Ирана доказывает необходимость наземной операции.

В то же время он подчеркнул, что ВС РБ должны получить оружие, которое подходит для ландшафта страны. Заявление беларусского диктатора приводит пресс-служба администрации президента Беларуси.

К чему готовится Беларусь

Лукашенко отметил, что территория Беларуси "не пустыня, не украинские степи", поэтому Минск должен покупать и создавать оружие, "которое нам будет нужно".

"Без оснащения войск современным вооружением решить задачу обороны невозможно. При этом хочу заметить: мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые видим в современных конфликтах. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться", – заявил он.

Кроме того, диктатор предположил, что современные войны невозможно выиграть только "ударами с воздуха", приводя в пример операции США и Израиля против Ирана.

"Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", – сказал он, также подчеркивая надлежащий уровень обучения солдат и офицеров, а также оружия, необходимого для наземных боестолкновений.

"Модернизация" беларусских войск

Также Лукашенко сообщил, что за пять лет доля современного вооружения ВС РБ "выросла" почти до 45%. Ранее делался на развитие ВВС и ПВО, а механизированные подразделения получили новые бронированные машины, часть из которых изготовлена в Беларуси. Также обновлялись средства связи, военная экипировка, системы индивидуальной защиты и оптика.

В то же время правительство страны уже подготовило проекты новой пятилетней госпрограммы вооружения на 2026-2030 гг. и государственный оборонный заказ. По словам политика, документы могут утвердить после обсуждения.

Есть ли угроза для Украины

В свою очередь Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил, что Минск проводит перевооружение армии и анализирует опыт боевых действий в мировых вооруженных конфликтах.

"Все, что делает Беларусь сейчас – имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны. По факту, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси. Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий", – сказал глава ЦПД Андрей Коваленко, и добавил, что Беларусь пока не имеет ресурсов для проведения таких боевых операций.

Как сообщал OBOZ.UA, режим Лукашенко продолжает двухвекторную политику, пытаясь угодить как Путину, так и Трампу. С одной стороны Беларусь активизирует военное сотрудничество с Россией, увеличивая угрозу для Европы. А с другой – активизирует контакты с США для ослабления санкционного давления.

