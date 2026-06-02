США ведут переговоры о расширении развертывания ядерного оружия в Европе: в FT раскрыли подробности

В США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО. Такая инициатива должна подтвердить союзникам неизменность американских гарантий безопасности.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. Собеседники издания рассказали, что переговоры пока продолжаются в закрытом режиме и пока не означают, что решение принято.

По данным источников, американские чиновники заявили о готовности обсуждать размещение ядерного оружия за пределами стран, где уже базируются бомбардировщики США с ядерным потенциалом. Это может позволить большему количеству союзников принимать на своей территории самолеты двойного назначения. Такие борта могут выполнять как обычные боевые задачи, так и задачи с применением ядерного оружия.

Двое собеседников Financial Times отметили, что такие обсуждения должны показать союзникам приверженность США к сохранению так называемого ядерного зонтика. По словам источников, наибольший интерес к возможному расширению программы проявляют страны, которые расположены ближе всего к границам России. Среди них называют Польшу и часть государств Балтии.

Один из источников сообщил, что обсуждения ведутся в рамках НАТО. Вместе с тем другой собеседник подчеркнул, что любое соглашение о расширении размещения американского ядерного оружия вряд ли будет заключено в ближайшее время.

Сейчас в программу совместного использования ядерного оружия НАТО входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Эти государстваимеют разрешение на размещение американского ядерного оружия и самолетов двойного назначения.

Американское ядерное оружие, которое уже находится на территории европейских стран, хранится и охраняется военными США. При этом право принимать решение о его применении остается исключительно за Вашингтоном.

Напомним, Норвегия официально присоединится к французскому "ядерному зонтику" из-за роста угроз со стороны России и ее масштабного перевооружения. Новый оборонный формат должен усилить безопасность Европы в условиях войны РФ против Украины и неопределенности относительно будущей роли США в регионе.

Также OBOZ.UA сообщал, Франция начала углубленный диалог с рядом стран НАТО по укреплению безопасности Европы с помощью своего ядерного оружия. В Польше и Швеции уже подтвердили переговоры с Парижем по "ядерному зонтику".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!