Литва будет забирать у россиян виды на жительство: при каком условии они потеряют документы

С 3 мая в Литве вступили в силу новые ограничения для граждан России. Теперь россияне могут потерять вид на жительство, если в течение трех месяцев без уважительных причин более одного раза посетят Россию или Беларусь.

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Об этом сообщает литовский вещатель LRT. Исключения касаются только тех, кто пересекает эти страны транзитом, в том числе водителей грузовиков, или в случаях, когда поездка была вызвана объективными причинами, не зависящими от личности.

По состоянию на 1 апреля вид на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России, сообщает Департамент миграции.

Эти изменения стали частью закона "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины", который литовский Сейм принял еще в 2023 году. Он будет действовать не менее 2 мая 2026 года.

Для россиян, а также для граждан Беларуси, Литва установила еще ряд ограничений. В частности, больше не принимаются заявления на получение национальных и шенгенских виз, кроме тех случаев, когда вопросом занимается МИД.

Россияне и белорусы, прибывающие не из стран ЕС, проходят дополнительную проверку на угрозу национальной безопасности. Им запрещено ввозить или вывозить украинские гривны, а также импортировать сельхозпродукцию и корма российского или белорусского происхождения.

Гражданам РФ запрещено покупать недвижимость в Литве, если у них нет вида на жительство.

Напомним, в Литве предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов – военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Финляндии продвигают свой план, предусматривающий запрет гражданам Российской Федерации на покупку недвижимости в стране Соответствующий закон министерство обороны уже внесло на рассмотрение местного парламента.

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