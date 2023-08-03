Летели из Барселоны в Дубай: семья россиян пожаловалась, что их обокрали на €8,5 млн в аэропорту

В аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне семью россиян обворовали на 8,5 млн евро. Семья граждан РФ собиралась лететь из Барселоны в Дубай.

Видео дня

Об этом сообщает издание Barna Diario. С собой россияне увозили немалый багаж эксклюзивных драгоценностей.

Так, когда семья проходила регистрацию преступник аккуратно покатил чемодан, на который была надета эксклюзивная сумка Hermès Birkin с инкрустированными бриллиантами. Как пишет испанское издание, стоимость этой уникальной сумки подсчитать невозможно.

Также кроме сумки в чемодане лежали: 10 тысяч долларов наличными; бриллиантовая брошь Chanel стоимостью 750 000 евро; часы Bulgari ценой 800 000 евро; кольцо с бриллиантом 47 каратов, что стоит 4 000 000 евро; брошь в виде лебедя за 600 000 евро, кольцо с бриллиантом 500 000 евро; браслет с бриллиантами Tiffani 250 000 евро; колье с бриллиантами Versace 100 000 евро; часы Chopard за 45 000 евро.

Через два с половиной часа полицейские через камеры вышли на след воров и задержали их, изъяв чемодан и сумку с награбленным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сельских районах Великобритании на 300% участились случаи краж сельскохозяйственной техники. Полиция считает, что преступные банды отправляют ворованную технику в Россию по каналам черного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Россия, вопреки западным санкциям, находит способы покупать технологии, необходимые для ведения войны против Украины. Микросхемы и различные полупроводники, производимые в странах Евросоюза и других союзных странах, поставляются в РФ через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и Казахстан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!