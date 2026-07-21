Летающая "микроволновка": в США разработали зенитный дрон, способный за один вылет сбить до 50 целей. Фото

Американская компания Lockheed Martin представила новый многоразовый зенитный дрон Morfius X-Rotor, оснащенный модулем высокоэнергетического микроволнового излучения. Разработчики заявляют, что беспилотник способен за один вылет вывести из строя до 50 вражеских дронов и эффективно противодействовать даже их роям.

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Об этом сообщил военный портал Defense Express. Morfius X-Rotor впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в британском Фарнборо, который открылся 20 июля.

Дрон уничтожает цели с помощью микроволнового излучения

Беспилотник построен по классической Х-образной аэродинамической схеме с крылом, однако его главной особенностью является способ поражения целей.

В отличие от традиционных зенитных дронов, которые используют взрывную боевую часть или кинетическое поражение, Morfius X-Rotor оснащен модулем High Power Microwave (HPM), генерирующим высокоэнергетическое микроволновое излучение.

Фактически беспилотник работает как многоразовая "летающая микроволновка", которая не уничтожает цель физически, а выводит из строя её электронику.

Предназначен для борьбы с роями дронов

В Lockheed Martin позиционируют Morfius X-Rotor как относительно недорогое решение для борьбы с массированными атаками беспилотников.

По заявленным характеристикам, один вылет дрона позволяет нейтрализовать до 50 воздушных целей, что делает его потенциально эффективным средством противодействия роям БПЛА.

В то же время в компании не раскрывают подробных характеристик модуля HPM. В частности, неизвестной остается дальность его эффективного применения.

В Defense Express отмечают, что Morfius X-Rotor не использует высокоточную систему наведения и не зависит от радиолокационных систем управления огнем. Учитывая это, можно предположить, что микроволновое излучение действует на относительно небольшом расстоянии, которое, вероятно, измеряется метрами.

Уже проходит испытания

Morfius X-Rotor уже завершил первый этап испытаний.

В ходе испытаний специалисты проверили летные характеристики беспилотника, а также провели испытания по поражению целей. В Lockheed Martin сообщили, что ускоряют создание опытных образцов, а в ближайшее время планируют перейти к следующему этапу испытаний.

Быстрым темпам разработки способствует и то, что ключевой элемент комплекса — модуль высокоэнергетического микроволнового излучения — основан на технологиях, которые находятся в эксплуатации с 2017 года.

Перспективная технология

В Defense Express отмечают, что системы на основе высокоэнергетического микроволнового излучения считаются одним из самых перспективных направлений борьбы с беспилотниками.

До сих пор большинство таких разработок создавалось в виде наземных комплексов, среди которых американская система Leonidas компании Epirus и британский комплекс RFDEW Ealing.

По мнению авторов материала, Morfius X-Rotor сочетает в себе ряд преимуществ, которые могут сделать его экономически целесообразным средством противодействия дронам, даже несмотря на потенциально высокую стоимость микроволнового модуля. В то же время в Lockheed Martin пока не называют сроки завершения испытаний и начала поставок нового комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ новый БПЛА "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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