Франция радикализируется? У кого больше всего шансов выйти во второй тур следующих президентских выборов

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон может иметь больше шансов выйти во второй тур президентских выборов во Франции, чем правоцентристский бывший премьер-министр Эдуар Филипп. В то же время лидером гонки остается ультраправая Марин Ле Пен, имеющая существенное преимущество над конкурентами.

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Об этом сообщает Le Monde. Опрос Harris Interactive-Toluna был проведен по заказу телеканалов M6 и RTL.

Меланшон опережает Филиппа

Согласно опросу, Меланшон мог бы выйти во второй тур вместе с Ле Пен в трех из пяти возможных сценариев первого тура. Еще в одном варианте он шел бы почти наравне с Филиппом. Лишь один из сценариев предполагал бы выход Филиппа во второй тур вместо Меланшона.

Поддержка Филипа за последний месяц упала на 3% и составляет 17%. Ранее именно бывшего премьер-министра считали кандидатом с наилучшими шансами составить конкуренцию Ле Пен в борьбе за пост президента Франции после завершения второго срока Эммануэля Макрона.

Ле Пен сохраняет лидерство

Поддержка Меланшона сейчас составляет 16–17%, тогда как в апреле его готовы были поддержать около 12% избирателей. Зато Ле Пен сохраняет значительное преимущество — в зависимости от сценария она набирает 35–38% голосов.

По данным опроса, во втором туре Ле Пен побеждает любого из своих потенциальных оппонентов: в случае противостояния с Меланшоном она набирает 68% против его 32%, а в случае дуэли с Филиппом — 55% против 45%.

Что известно об основных кандидатах

Марин Ле Пен — 58-летняя лидер ультраправого "Национального объединения". Она уже трижды участвовала в президентских выборах — в 2012, 2017 и 2022 годах — и дважды выходила во второй тур. В 2027 году Ле Пен планирует баллотироваться в четвертый раз.

Жан-Люк Меланшон — 75-летний основатель и лидер леворадикальной партии "Непокоренная Франция". Президентские выборы 2027 года станут для него уже четвертой попыткой побороться за Елисейский дворец. На выборах 2022 года он занял третье место в первом туре, набрав около 22 % голосов.

Эдуар Филипп — 55-летний политик правоцентристского толка, бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра. Он занимал пост главы правительства при президенте Эммануэле Макроне в 2017–2020 годах, а в 2024 году официально заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Напомним, в Великобритании опасаются, что после президентских выборов во Франции дальнейшая работа "Коалиции решительных" может оказаться под угрозой. Причиной называли возможное приход к власти нового французского президента после завершения срока полномочий Эммануэля Макрона.

Как писал OBOZ.UA, апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. В то же время суд изменил наказание таким образом, что запрет на занятие выборных должностей истечет до президентских выборов 2027 года, что позволяет лидеру французских ультраправых принять участие в гонке.

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