Лазерное оружие, ракеты и подводные дроны: как прошел военный парад в Китае с участием Путина и Ким Чен Ына. Фото и видео

Алексей Лютиков
Новости. Мир
5 минут
1,5 т.
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятии показали новейшие образцы оружия, включая лазерное оружие, подводные дроны и различные ракеты.

Во время парада Си Цзиньпина окружали российский и северокорейский диктаторы – Владимир Путин и Ким Чен Ын. OBOZ.UA выяснил, какие виды вооружения показала китайская армия на параде и что об этом говорят эксперты.

Чем похвастался Китай на параде

В параде приняли участие более 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц современного оружия. В целом мероприятие продемонстрировало растущую военную мощь Китая под руководством Си Цзиньпина, стремящегося модернизировать крупнейшую в мире регулярную армию. В то же время парад вызвал ряд вопросов у военных экспертов.

На параде были представлены гиперзвуковые крылатые ракеты, включая YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Также были показаны баллистические ракеты, в том числе DF-41 с дальностью полета до 15 тыс. км.

Кроме того, Китай продемонстрировал новейшие разведывательные и ударные беспилотники, а также подводные беспилотные аппараты (XLUUV). В воздушной части парада были показаны новейшие образцы китайской авиации, включая стелс-истребители пятого поколения J-20A, J-20S и J-35A.

Также в воздушной составляющей мероприятия задействовали истребители J-15DH, J-15DT и J-15T, военно-транспортный самолет Y-20B, самолеты-разведчики Y-9Z, Y-9LG, Y-9QF, самолет радиоэлектронной борьбы J-16D и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500A и KJ-600.

На параде в Пекине были представлены новые виды зенитных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс FK-3000, разработанный для борьбы с дронами.

Среди новинок была продемонстрирована бронемашина на базе танка ZTZ-201, которая оснащена автоматической пушкой и спаренным пулеметом. Также были показаны новые боевые машины десанта.

Сообщалось также о демонстрации лазерного оружия. Китайские власти крайне неохотно делятся информацией о своих военных разработках, особенно о таких передовых, как лазерное оружие. Поэтому информации о таких разработках крайне мало. При этом известно, что Китай разрабатывает и испытывает лазерные системы, специально предназначенные для уничтожения БПЛА.

Эксперты сделали выводы

По словам экспертов, одним из главных выводов парада стало то, что Китай смог быстро производить широкий спектр вооружений. Аналитик Наньянского технологического университета Майкл Раск в комментарии BBC рассказал, что 10 лет назад представленная Китаем военная техника представляла собой, как правило, "элементарные копии" гораздо более совершенного оборудования, изобретенного в США.

Но парад в Пекине 3 сентября продемонстрировал гораздо более инновационный и разнообразный спектр вооружений, особенно беспилотники и ракеты. Вертикальная структура и значительные ресурсы Китая позволяют ему производить новое оружие в огромных количествах гораздо быстрее, чем многие другие страны, включая Запад.

При этом эксперт отмечает, что все еще остается вопрос о том, насколько хорошо вооруженные силы Китая смогут интегрировать все эти системы вооружений. Аналитик указывает на то, что препятствиями являются их огромные размеры и отсутствие боевого опыта.

Парад как часть политического театра

По информации BBC, председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал северокорейского диктатора Ким Чен Ына долгим рукопожатием, а затем перешел к приветствию российского диктатора Путина, после чего все трое отправились смотреть парад. Аналитики уверены, что это было чистой воды политическим театром. В частности, именно эта встреча (а не только демонстрация оружия и войск) привлекла внимание американского президента Дональда Трампа.

К слову, президент США уже прокомментировал парад в Пекине. Он задал вопрос, вспомнит ли председатель КНР в своей речи помощь Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Также Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США.

"Пусть у главы Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет замечательный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

Что предшествовало

На 32-й конференции по глобальному управлению в Пекине Си Цзиньпин заявил, что мир должен двигаться к многополярности и более справедливому мировому порядку. Он подчеркнул, что Запад и его модель управления теряют свою доминирующую роль.

В частности, Си Цзиньпин призвал к реформированию глобальной системы управления, заявив, что она должна стать более инклюзивной и отражать интересы развивающихся стран. Также он заявил, что эпоха, когда Запад диктовал правила мировой политики, заканчивается. По его мнению, стремление Запада к односторонности и гегемонии несовместимо с новыми реалиями. Он также раскритиковал санкционную политику и протекционизм, назвав их "орудиями сдерживания".

Как писал OBOZ.UA, накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Стороны подписали соглашение о строительстве масштабного трубопровода для поставок природного газа в КНР через Монголию. Вместе с тем диктатор заявил, что российско-китайские отношения находятся на "беспрецедентно высоком уровне", а лидер КНР назвал его "старым другом".

