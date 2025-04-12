Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина нарушила договоренности по запрету на удары по энергетическим объектам. Российская делегация даже передала турецкой стороне список случаев, когда якобы были атаки.

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Об этом Лавров сказал на проходящем с 11 по 13 апреля дипломатическом форуме в турецкой Анталии. По его словам, никаких контактов между Россией и Украиной в самом мероприятии не было.

Министр также цинично заявил, что Россию, ежедневно обстреливающую Украину и убивающую гражданских граждан, беспокоят не территории, а судьба людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Он подчеркнул, что "права жителей новых регионов" должны быть гарантированы вне зависимости от позиции Киева.

Лавров затронул и международные темы, в том числе отношения с США. Он видит потенциал для возобновления диалога с Вашингтоном, особенно в контексте нормализации работы дипломатических миссий и совместных проектов.

Также он отметил, что президент США Дональд Трамп якобы понимает необходимость устранения причин конфликта в Украине, а также "предложил вернуться к нормальной жизни, чтобы прекратить это идиотское буйство, порочащее роль Америки в мировых делах".

По мнению Лаврова, "нет ничего плохого в том, если у США и России хорошие отношения, если у США и Китая хорошие отношения". "И то, что происходит между нами и администрацией Трампа, на самом деле очень банальная вещь. Страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу, не требуя каких-либо предварительных условий. Они просто разговаривают друг с другом", – отметил глава МИД РФ.

Лавров подверг критике политику предыдущей администрации США при Джо Байдене в отношении России с попытками ее изолировать. "Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Бессмысленно, если высказываться очень мягко", – сказал он.

Также министр возмутился, что администрация предшественника Трампа сокращала штаты дипломатов, арестовывала объекты дипломатической собственности и "украла российские активы", а нынешнее руководство США якобы "сейчас думает, что с этим делать, чтобы не создавать прецедента". Лавров назвал "отвратительной логикой" и "неоколониальным мышлением", если проценты из арестованных денег потратят на Украину.

Кроме того, глава МИД РФ обвинил западные структуры безопасности в "провале", заявив, что евроатлантическая система безопасности больше не работает.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ неоднократно заявляли, что Россия лжет о "нарушениях" Украиной договоренностей. Это делается для того, чтобы скрыть их преступления, в частности, так и было после удара РФ по Кривому Рогу.

При этом Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать условия "энергетического перемирия", несмотря на распространение фальшивых обвинений со стороны России. Генеральный штаб ВСУ опровергал информацию, что якобы Украина атаковала энергетические объекты в России и на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров опозорился пропагандистским заявлением о том, что Одессу якобы построили россияне. В сети указали, что дворец российского диктатора Владимира Путина искажает факты, и в ответ предложили вспомнить, кто построил Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

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