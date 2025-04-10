'А Москву забыл, кто возводил?' Лавров заявил, что Одессу построили россияне, и получил ответ в сети

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оконфузился пропагандистским заявлением о том, что Одессу якобы построили россияне. В сети указали, что прислужник российского диктатора Владимира Путина искажает факты, и в ответ предложили вспомнить, кто построил Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

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В частности, в интервью пропагандистам проекта "ТАСС Дети" 9 апреля Лавров заявил, что Запад якобы "потакал" действиям Киева по якобы "истреблению" якобы "русской части истории" украинских территорий. Он также назвал "русской" немку Екатерину Вторую, заявив, что это она и "другие наши славные предки" якобы строили Одессу и "другие города".

"Именно русские – Екатерина Вторая, Потемкин, другие наши славные предки осваивали эти территории, строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы", – выдал Лавров.

По его словам, "режим" в Киеве "решил вымарать из памяти народа, чтобы послушно служить желанию своих западных кукловодов", которые якобы всегда мечтали "создать из Украины прямую военную угрозу" для РФ.

В сети не заставили ждать ответа. Лаврова высмеяли не недостаточное знание исторических фактов и предложили вспомнить, кто основал такие города, как Москву и Калининград.

"Это говорит министр иностранных дел, человек, которого российская пропаганда преподносит как интеллектуала. Между тем: "русская" Екатерина II – это чистокровная немка София Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. После которой, собственно, этнических русских на престоле Российской империи уже никогда не было", – напомнил один из пользователей.

Он также напомнил, что турецкую крепость на месте Одессы в 1789 году взял штурмом испанец Хосе де Рибас.

А после окончания русско-турецкой войны и началось строительство Одессы. Строительство велось по плану, который составил уроженец Антверпена (Бельгия) Франсуа Сан де Воллан.

Первыми поселенцами были также не россияне, а этнические греки, итальянцы и албанцы, а позже также евреи.

Активно развиваться Одесса начала в начале 19-го века, когда ее градоначальником стал француз Арман-Эммануэль де Виньеро дю Плесси, герцог де Ришелье. Потом развивать город продолжил его соотечественник Луи-Александр Андро-де-Ланжерон.

"Если переместиться от Одессы далеко на север, то мы обнаружим там город Санкт-Петербург. Этот город был построен немцами, голландцами, французами и итальянцами. Поэтому, по логике интеллектуала Лаврова,Санкт-Петербург должен быть незамедлительно выведен из состава России", – указал пользователь сети.

Он также отметил, что Лавров называет власть в Киеве "режимом, пришедшим к власти после переворота", хотя в Украине были проведены демократические всенародные президентские выборы.

"А в результате переворота к власти пришла как раз та самая "русская" Екатерина II. Причем сразу после того переворота законный российский император Петр III почему-то очень внезапно умер. Вот эти жалкие потуги Лаврова изобразить Украину русской землей – они не от необразованности. Лавров, конечно, знает, что никакой русской Екатерина II не была и что не русские строили и заселяли Одессу. Жалкие потуги – они от комплекса неполноценности. Причем от комплекса державной неполноценности, которым в тяжелой форме больно российское государство", – заключил пользователь.

Как известно, основателем Москвы в 11 веке был князь из династии Рюриковичей, сын киевского князя Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Тогда те территории населяли финно-венгерские племена, а позже также поселение славянского племени вятичей.

А Калининград в 1255 году основали тевтонские рыцари на месте прусского поселения в честь чешского короля Премысля Отакара II, возглавлявшего тевтонские войска во время их очередной экспедиции против Пруссии.