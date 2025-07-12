Лавров прибыл в Северную Корею на фоне заявлений об отправке КНДР солдат для поддержки России – Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 11 июля, прибыл в Северную Корею. Он и его северокорейский коллега Чхве Сон Хи проведут встречу, на которой обсудят войну против Украины и ситуацию на Корейском полуострове.

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О визите в субботу сообщило госагентство Северной Кореи KCNA, а также пропагандистское госагенство РФ ТАСС. Встреча глав МИД России и Северной Кореи запланирована на воскресенье, 13 июля.

Как отмечает Reuters, визит Лаврова происходит на фоне радикального обновления стратегического сотрудничества РФ и КНДР, которое теперь включает пакт о взаимной обороне.

По данным разведки Южной Кореи, Северная Корея может готовиться к отправке на войну против Украины дополнительных войск в июле или августе после того, как уже отправила более 10 тысяч военных.

Пхеньян ранее также согласился направить 6 тыс. военных инженеров и строителей для проведения восстановительных работ на Курщину, где Вооруженные силы Украины почти год назад начали массированное вторжение через границу.

Лавров вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур после встречи министров иностранных дел стран АСЕАН (Association of South East Asian Nations, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и прибыл в Вонсан – город на восточном побережье Северной Кореи.

Там расположен недавно открывшийся курорт. Вонсан также известен своими ракетными и военно-морскими объектами.

По данным росСМИ, Лавров и Чхве Сон Хи обсудят войну РФ против Украины и ситуацию на Корейском полуострове.

ТАСС сообщает, что новый прибрежный курорт в Вонсане может стимулировать приток российских туристов в КНДР.

Кремлевские пропагандисты напомнили о возобновлении прямого железнодорожного сообщения из Москвы в Пхеньян и проекте строительства моста через реку Туманная, являющуюся частью границы между КНДР, Китаем и РФ.

Заместитель Лаврова Андрей Руденко заявил, что в этом году Северную Корею посетят более высокопоставленные делегации, передает ТАСС.

По словам Руденко, соглашение о стратегическом партнерстве "явно отвечает изменившимся за последние десятилетия потребностям и выводит традиционно дружественные, добрососедские российско-корейские отношения на качественно новый уровень союзничества".

После Северной Кореи Лавров отправится в Китай для участия во встрече Шанхайской организации сотрудничества, которая должна состояться в понедельник и вторник 14-15 июля, сообщают росСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля Лавров в Куала-Лумпур в Малайзии встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили войну РФ против Украины, после чего Рубио сказал, что предложения Москвы нельзя назвать гарантией мира.

В Центре противодействия дезинформации указали, что заявления Лаврова о неизменности позиции РФ и ее готовности обсуждать только ее собственные условия свидетельствуют о том, что Кремль стремится выиграть время для продолжения агрессии.

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