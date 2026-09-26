Кремль по-прежнему уверен в том, что достигнет всех целей полномасштабной войны против Украины. В то же время в Москве утверждают, что "готовы вернуться" к обсуждению условий мира на основании так называемых анкориджских договоренностей.

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Об этом 26 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его речь транслировала в YouTube пресс-служба Организации Объединенных Наций.

По словам Лаврова, "цели "СВО" будут достигнуты, угрозы безопасности России по ее итогам будут устранены, а мирная жизнь восстановлена". Страна-агрессор в его представлении "борется за правду и справедливость", и это дело будет доведено до конца.

В срыве мирных переговоров глава МИД РФ в этот раз обвинил Европу. Мол, она "делает все", чтобы сорвать дипломатию. Лавров имеет ввиду поставки оружия Украине и "помощь" в нанесении дроновых ударов по России. Министр поплакался, что Силы обороны при поддержке Запада якобы атакуют "гражданскую инфраструктуру".

"В Европе делают все, чтобы помешать мирному регулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Дональда Трампа...

На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны", – выдал представитель Кремля.

Он цинично заявил, что РФ не против дипломатического решения. "Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и готовы к ней вернуться", – сказал руководитель МИД России.

Также он увидел в Украине "расцвет нацизма". Запад якобы "стыдливо закрывает глаза" на это, подрывая тем самым принципы ООН.

Более того, "нацизм" Лаврову привиделся и в других европейских странах. Якобы лидеры многих государств ЕС "поражены вирусом расового превосходства" и "потворствуют распространению нацизма", заявил глава российской дипломатии. В частности, он обвинил Германию в том, что там наблюдаются "метастазы нацизма".

Мир, по словам Лаврова, возможен только тогда, когда закончится соперничество мировых игроков. "Недопустимо, чтобы какая-то страна или группа стран претендовала на доминирование – прежде всего это касается НАТО", – заявил россиянин.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в якобы "срыве" переговоров. Мол, Российская Федерация хотела возобновить диалог до так называемых выборов в Госдуму, но в ночь на 20 сентября Силы обороны устроили массированную воздушную атаку на Москву.

– Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Российская Федерация не угрожает ни одной из стран Европы и не имеет споров ни с одним из государств. РФ якобы "не представляет никакой угрозы, никому не угрожает, никого не шантажирует".

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