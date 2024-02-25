Kyjiw а не Kiew: немецкие власти изменили написание названия столицы Украины

В Германии официально изменили написание названия столицы Украины согласно общепринятым правилам транслитерации с Kiew на Kyjiw. Соответствующие изменения были внесены в "Справочник стран для официального использования".

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ. Однако немецкие чиновники добавили, что правописание будут менять постепенно.

"От Kiew до Kyjiw. То, что уже давно стало привычной практикой для многих, теперь изменилось и в "Справочнике стран для официального использования". Это означает, что в официальной немецкой переписке теперь используется украинское правописание названия города Киев", - отметили в МИД ФРГ.

Справочник стран используют как органы власти, так и частные компании. Это также касается сайтов, вывесок посольства Германии в Украине и официальных печатей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к правильному написанию названия украинской столицы. Он подчеркнул, что верен только вариант написания Kyiv (английская транслитерация) вместо привычного Kiev на российский лад.

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию на английском языке транслитерации названия столицы Украины из русскоязычного Kiev на украиноязычный Kyiv еще в 2020 году.

После нее и во всемирной онлайн-библиотеке Википедия исправили в английской версии написание столицы Украины Киева из Kiev на Kyiv.

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