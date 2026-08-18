Кушнер и Нетаньяху согласовали детали мирного соглашения по сектору Газы: Bloomberg узнал подробности

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провел в Египте встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заверил политика, что израильская армия не будет вынуждена выводить войска из Газы, пока боевики ХАМАС не разоружатся.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров. По его словам, такая позиция омрачит надежды на заключение мирного соглашения в Газе в ближайшее время.

Что известно

По словам источника издания, ХАМАС, вероятно, отклонит эти условия, настаивая на том, чтобы ЦАХАЛ покинул Газу до разоружения боевиков. Разоружение будет включать полное выведение из эксплуатации как легкого, так и тяжелого вооружения, а также ликвидацию туннелей ХАМАС.

Этот тупик, как пишет издание, подчеркивает, насколько сложно будет Совету мира заключить мирный договор по Газе, и еще больше ослабляет оптимизм в отношении мира, несмотря на заявление Дональда Трампа в конце июля о том, что соглашение о разоружении ХАМАС удалось достичь.

Предложение предусматривало:

разоружение ХАМАС;

передачу Газы под контроль нового палестинского правительства;

вывод израильских войск с территории.

Но Нетаньяху отклонил "дорожную карту", разработанную Советом мира.

После встречи с Кушнером офис Нетаньяху заявил, что глава израильского правительства провел "глубокую и конструктивную" беседу с Советом мира. Там договорились создать две рабочие группы: одну по вопросам разоружения, а другую — по вопросам санитарии и здравоохранения в Газе.

Что говорят в ХАМАС

В воскресенье, 16 августа, в ХАМАС подтвердили слова Кушнера о том, что "дорожная карта" является окончательной и не будет вновь вынесена на обсуждение.

"Мы призываем президента Трампа оказать давление на оккупационное правительство, чтобы заставить его соблюдать договоренности по реализации второго этапа мирного плана Трампа для Газы", – заявил спикер ХАМАС Хазем Кассем.

Также там добавили, что передадут тяжелое вооружение предлагаемой новой администрации Газы, но только если израильская армия уйдёт и будет создано Палестинское государство. Предложение Трампа заключается в том, что новая администрация предоставит отдельным палестинцам право хранить свое стрелковое оружие.

Первоначальный мирный план Трампа предусматривал полный вывод ЦАХАЛа из сектора Газа, а также обсуждение окончательного статуса государства после полной демилитаризации территории и стабилизации ситуации после ухода мусульманских боевиков. Начальный этап прекращения огня, предусмотренный Трампом, был достигнут в октябре прошлого года, хотя в отношении долгосрочных договоренностей достигнут незначительный прогресс.

Напомним, ранее Джаред Кушнер провел встречу с лидером боевиков ХАМАС Халилем аль-Хайей во время своего визита в Египет. Вместе с ним во встрече принимал участие генеральный директор Совета мира, экс-министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, длина укреплений превышает десятки километров и продолжает расти.

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