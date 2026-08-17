Спецпосланник Трампа встретился с лидером ХАМАС по вопросу Сектора Газа – CNN

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провел встречу с лидером боевиков ХАМАС Халилем аль-Хайей во время своего визита в Египет. Вместе с ним во встрече принимал участиегенеральный директор Совета мира, экс-министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. Встреча проходила на фоне попыток посредников возродить мирную инициативу главы Белого дома по Газе, которую Израиль отклонил на прошлой неделе.

Что известно

Подробности о результатах встречи не были обнародованы. Кушнер также провёл переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и, как ожидается, проведёт консультации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку продолжаются усилия по преодолению разногласий относительно предложенного прекращения огня и послевоенной структуры для Газы.

Встреча, как сообщает вещательная компания, стала редким прямым контактом между высокопоставленным должностным лицом США и руководством ХАМАС на фоне растущих дипломатических усилий по реализации мирного плана Трампа после того, как Нетаньяху отклонил ключевые элементы предложения.

В то же время министры иностранных дел Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта опубликовали совместное коммюнике, в котором осудили отклонение Израилем "дорожной карты", связанной с мирным планом Трампа. Они предупредили, что отклонение рамочного соглашения может подорвать усилия по прекращению войны между Израилем и Палестиной и достижению прочного политического урегулирования.

Напомним, ранее Кабинет безопасности Израиля одобрил ввод международных стабилизационных сил в сектор Газа. Это предусмотрено планом прекращения огня для анклава, предложенным президентом США Дональдом Трампом. За день до отъезда премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон Кабинет утвердил правовые рамки, которые позволят силам войти в Газу.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, длина укреплений превышает десятки километров и продолжает расти.

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