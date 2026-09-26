Трамп инициирует переговоры по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем: что известно

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединёнными Штатами, Россией и Китаем. Соответствующая позиция американского лидера была озвучена по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Об этом сообщается на сайте Белого дома. В документе также говорится о ряде других договоренностей и вопросов, которые обсудили лидеры двух стран.

Безопасность, ядерное разоружение и "суперинтеллект"

Помимо вопроса контроля над вооружениями, лидеры двух стран обсудили глобальную стабильность. Трамп и Си согласились, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие, а также высказались против введения какими-либо странами или организациями сборов за проход по международным морским путям. При этом стороны вспомнили об общей истории, отметив, что США и Китай были союзниками во Второй мировой войне и бок о бок боролись за победу.

Особое внимание на переговорах уделили сфере высоких технологий. Вашингтон и Пекин договорились использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект" для обозначения соответствующих развивающихся технологий. Стороны создали двустороннюю группу для обсуждения рисков и преимуществ "суперинтеллекта", а также согласовали создание отдельного канала связи для сообщения об инцидентах в этой области.

Торговля, уголь и борьба с наркотрафиком

Существенные договоренности были достигнуты и в сфере двусторонней торговли. Страны согласовали рекомендации относительно более благоприятного тарифного режима для нечувствительных товаров на сумму 30 млрд долларов в каждом направлении. Кроме того, Китай будет импортировать из США не менее 10 млн метрических тонн угля в 2027 и 2028 годах.

Важным пунктом повестки дня стала борьба с незаконным оборотом наркотиков. Пекин ввел экспортный контроль над двумя химическими веществами, которые используются в качестве прекурсоров фентанила, а в августе 2026 года, по информации американских правоохранительных органов, Китай задержал 21 гражданина КНР за производство и распространение прекурсоров для незаконных производителей наркотиков в Северной Америке. Американская сторона призвала назначить им максимальные наказания, в том числе смертную казнь, где это предусмотрено.

Также США приветствовали прибытие двух гигантских панд, которых Китай передал в аренду зоопарку в Атланте.

Напомним, 24 сентября президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили торжественную церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран.

Как писал OBOZ.UA, во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также они поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели и договорились развивать конструктивные и стабильные отношения между США и Китаем.

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