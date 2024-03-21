Конкурс 'Европейское дерево года' назвал финалистов этого года: на каком месте Украина

Конкурс Европейского дерева объявил 15 финалистов 2024 года. Среди других, на восьмом месте оказался украинский дуб.

Ну а на первом городе польское дерево "Сердце сада". Это монументальный бук, произрастающий в старом парке ботанического сада Вроцлавского университета, Нижняя Силезия. За дерево отдали 39158 голосов.

Считается, что польскому "Сердцу сада" 200 лет. "Монументальное дерево растет в центре старого парка. Его величественный вид поражает необычной формой и толстым стволом, широко распростертыми ветвями и пурпурными листьями, красиво сияющими на солнце. "Сердце сада" является живым доказательством исторических потрясений старого парка", – рассказали организаторы конкурса.

Тысячелетний дуб из Украины с 8886 голосов занял восьмое место. Это обычный дуб, хотя его возраст уже перевалил за 1000 лет. Растет этот гигант на территории местной Михайловской церкви в поселке Верынь, Стрыйский район Львовской области. Дерево назвали "хранителем истории украинской земли".

Дерево имеет несколько дупел, одно из которых настолько велико, что напоминает пещеру. Во время второй мировой войны в дупле сидел снайпер и не давал врагу наладить переправу через реку.

Второе место (с 24 807 голосов) занимает относительно молодой плакучий бук из Байе, французская Нормандия. Бук Байе назван "редким природным памятником Франции, он стал популярен благодаря своему огромному плакучему навесу (сегодня имеет ширину более 40 метров). Дереву чуть более ста лет.

На третьем месте (с 13933 голосов) еще одно тысячелетнее дерево. Это маслина Лурас, произрастающая в Сардинии, Италия. По оценкам, дереву не менее 3000, но не больше 4000 лет. В любом случае это самый древний экземпляр дикой маслины на острове. "Лурас – чудо природы, которое очаровывает и поражает своим величием и красотой. Его называют "патриархом природы" за мудрость его возраста", - отметили организаторы конкурса.

Как сообщал OBOZ.UA, невероятное дерево гинкго в селе Банги-ри в Южной Корее считается самым красивым в мире. Дереву уже исполнилось 800 лет, и оно привлекает посетителей отовсюду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!