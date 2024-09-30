Конгресс США призывает пересмотреть стратегию по России: каковы последствия для Украины

Правительство США должно отказаться от статуса-кво, сложившегося после завершения Холодной войны в отношениях с Россией. Также ему нужно определить Москву постоянной угрозой глобальной безопасности. И это, безусловно, отразится на ситуации в Украине.

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Об этом сообщает The Hill. Журналисты ссылаются на призыв представителей Республиканской и Демократической партии в Конгрессе США.

"Двухпартийный комитет, отвечающий за поддержку демократии и прав человека в постсоветских странах, настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от статус-кво после Холодной войны в своих отношениях с РФ и назвали Москву постоянной угрозой глобальной безопасности", – говорится в сообщении.

В отчете Хельсинкской комиссии, который получили журналисты, утверждается, что Вашингтон должен изменить свое мышление относительно подхода к РФ, как это было с Китаем в последние несколько лет, и соответственно распределить ресурсы.

В отчете говорится об обеспечении победы Украины в ее оборонной войне против РФ, с призывом к предоставлению "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставлению разрешения Вооруженным силам Украины нанести удары вглубь территории РФ с помощью оружия, предоставленного США.

Отмечается, что политические предложения, представленные в отчете, выходят за пределы обязательств администрации Джо Байдена перед Украиной и противоречат позициям бывшего президента Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии и его союзников в Конгрессе.

Впрочем, глава Хельсинкского комитета от Республиканской партии, конгрессмен Джо Уилсон отрицал возможность Трампа заключить соглашение с Путиным.

"Для меня нет сомнения, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина", – сказал Уилсон The Hill в коротком разговоре об этом отчете.

Вице-президент Камала Гаррис, кандидат в президенты от Демократической партии, ранее очертила продолжение политики президента Джо Байдена в отношении Украины.

Но хотя президентская гонка, безусловно, будет влиять на политику США в отношении Украины и РФ в последующие годы, отношение в Конгрессе также будет иметь решающее значение для определения приоритетов во всем мире, говорится в отчете.

"Я считаю, что главное сообщение состоит в том, что мы отказываемся от 30-летней ошибочной политики", – сказал анонимный представитель Конгресса, знакомый с отчетом.

Как отмечается, депутаты-республиканцы, вероятно, примут выводы отчета о том, что "Соединенные Штаты должны подготовиться к долговременной борьбе, понимая, что РФ имеет многовековую историю жестокого империализма по отношению к своим соседям, Европе и миру в целом".

"Не нужно далеко смотреть, чтобы увидеть, что каждый президент в течение первых нескольких месяцев своего правления ходит и встречается с Путиным", – добавил собеседник.

Напомним, что в четверг, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Капитолий США в Вашингтоне. Украинский лидер приехал туда специально для встреч с законодателями от обеих партий США.

Также ранее Зеленский встречался и с двухпартийной делегацией Конгресса США, когда рассказал американским законодателям о Плане победы Украины. Президент отметил, что этот план содержит конкретные шаги, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России.

Ранее в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

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