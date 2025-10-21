'Конец эры': в Праге решили запретить прокат электросамокатов

В Праге приняли решение о запрете проката в городе электросамокатов. Запрет на такой вид транспорта в чешской столице вступит в силу с 1 января 2026 года.

Кроме того, для прокатных велосипедов, как обычных, так и электрических, вводятся новые правила парковки. Об этом сообщает Ceske noviny.

С чем связан запрет

Председатель Чешской пиратской партии Зденек Гржиб, который также отвечает в мэрии Праги за транспорт, заявил, что в столице Чехии вводятся четкие правила, которые очистят общественное пространство от неконтролируемого движения электросамокатов. Также он отметил, что электросамокаты зачастую использовались в центре города скорее, как развлечение для туристов, чем как средство передвижения.

Власти Праги заявили, что отреагировали на жалобы жителей по поводу того, что электросамокаты на улицах создают опасность для пешеходов, а также блокируют тротуары или парковочные места для автомобилей. В мэрии также указали, что электросамокаты чаще попадают в аварии, чем велосипеды.

"Электросамокаты наконец-то упразднены! Моё предложение наконец-то одобрено городским советом. С января в Праге действует новая система регулирования общественного транспорта, которая включает запрет на предоставление электросамокатов", – написал политик.

Бизнес обвинил мэрию в отсутствии диалога

Компания Lime, один из крупнейших операторов проката электросамокатов в Праге, выразила сожаление по поводу решения властей. Директор компании в Чехии Вацлав Петр заявил, что в городах, где ведется конструктивный диалог с операторами, самокаты могут отлично работать и приносить пользу гражданам. По данным компании, арендованными самокатами чаще пользуются местные жители, чем туристы.

Другие крупные города Европы также вводят ограничения на использование электрических самокатов. Так, в Италии самокатчиков обязали носить шлемы и иметь страховку, а в Париже и Мадриде прокат электросамокатов полностью запретили. В Финляндии введен запрет на этот транспорт для лиц младше 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала года в Украине передали в суд не менее 17 дел о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов, из них 4 – уголовные. В большинстве случаев речь идет о штрафах в 340 грн, но в некоторых случаях таким нарушителям могут выписать до 34 тыс. грн штрафа.

