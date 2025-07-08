Количество погибших в результате наводнения в Техасе приблизилось к сотне: среди них десятки детей. Фото и видео

В центральном Техасе (США) подтвержденное количество жертв разрушительного наводнения достигло 95 человек. Минимум 41 по состоянию на 7 июля числился пропавшим без вести, в том числе почти дюжина – в летнем лагере для девочек Camp Mystic в округе Керр.

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Среди погибших 48 взрослых и 27 детей; 15 взрослых и девять детей оставались не опознанными. CBS передает, что поисково-спасательные операции будут продолжаться круглосуточно, чтобы найти всех, кто пострадал от смертоносного шторма.

В воскресенье, 6 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что посетит Техас "вероятно, в пятницу", заверив, что хотел поехать раньше, но "был бы там помехой".

Спасательные работы на воде ведутся вдоль реки Гваделупе, уровень которой поднялся 4 июля, достигая высоты двухэтажного здания. Известно, что среди всех смертельных случаев 75 зафиксированы в округе Керр. В лагере Mystic, расположенном вдоль реки в Ханте, погибли по меньшей мере 27 отдыхающих и вожатых, еще 11 пока не нашли.

"Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями, которые переживают эту невообразимую трагедию. Мы молимся за них постоянно. Мы общаемся с местными и государственными властями, которые неустанно направляют огромные ресурсы на поиски наших пропавших девочек", – сказано в заявлении лагеря.

Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта. Последний посетил летний лагерь в субботу, 5 июля, назвав место происшествия "ужасно опустошенным".

"Я не видел ничего подобного ни при одном стихийном бедствии", – заявил Эбботт.

Хотя сильнее всего пострадал округ Керр, по меньшей мере 13 человек погибли в других частях штата.

Примерно в 150 милях (241 километр) к востоку от лагеря Mystic в округе Трэвис подтверждено семь смертей. Четыре человека погибли в округе Бернет, еще двое – 17-летняя девушка и начальник пожарной охраны округа – числились пропавшими без вести. В Кендалле по состоянию на понедельник было шесть жертв, двое – в округе Уильямсон.

Ранее в округе Том Грин полицейское управление Сан-Анджело подтвердило смерть 62-летней женщины, идентифицированной как Таня Бервик. Она была за рулем, когда ее автомобиль затопило паводковыми водами.

Судья округа Керр Роб Келли заявил на субботнем брифинге, что его имущество было повреждено наводнением, и он "едва добрался домой".

"Пройдет много времени, прежде чем мы когда-либо сможем очистить территорию, не говоря уже о том, чтобы восстановить. Мы не знали... Мы знали, что пойдет дождь, мы знали, что река поднимется, но никто этого не предвидел", – заявил он.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил на брифинге в пятницу, что "не упало ни капли дождя, пока не случилась трагедия", и что река Гваделупе поднялась примерно на 26 футов (почти 8 метров) за 45 минут. Тревога была объявлена ​​около 4 и 5 утра по местному времени в пятницу..

Метеорологи говорят, что штормы в этом районе сошлись с остатками тропического шторма Барри, который обрушился на восточную Мексику в начале прошлой недели и двинулся на север. Это привело к исключительно высокому общему количеству осадков в регионе и, как результат, наводнению.

Река Гваделупе в Ханте достигла второго по величине уровня за всю историю наблюдений, превысив уровень наводнения 1987 года, сообщили власти города со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

С четверга Техасское управление по чрезвычайным ситуациям провело несколько совещаний для подготовки, однако Национальная метеорологическая служба "не спрогнозировала количество осадков".

"У нас не было никаких оснований полагать, что произойдет что-то похожее на то, что произошло здесь. Абсолютно никаких", – утверждал судья Келли.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В момент наводнения в лагере Mystic недалеко от города Керрвилл находились около 750 девочек. К спасательным работам были привлечены вертолеты, беспилотники и лодки.

– По состоянию на 5 июля в Техасе было известно о 51 жертве.

– 6 июля Дональд Трамп подписал декларацию, которая объявила режим стихийного бедствия в Керре. На тот момент были данные о 59 погибших только в этом округе, в целом в штате – о более 80 погибших.

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