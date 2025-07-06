В Техасе бушует масштабное наводнение, много жертв: Трамп ввел режим стихийного бедствия

В округе Керр американского штата Техас объявлен режим стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, подписал необходимую декларацию.

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Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Служба новостей CNN также привела последние данные по жертвам стихии. Больше всего из-за масштабного наводнения в округе Керр погибло 59 человек – 38 взрослых и 21 ребенок. 12 человек считаются пропавшими без вести.

В частности, речь идет об 11 детях и их вожатом из частного лагеря "Мистик". Лагерь попал под удар стихии, большинство погибших было именно оттуда. В целом стихийное бедствие унесло в штате Техас по меньшей мере 69 жизней.

"Много людей погибло, также есть пропавшие без вести. Ведется ликвидация последствий, удалось спасти более 850 человек. Мы продолжаем тесно сотрудничать с руководителями штатов и местными лидерами. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм вчера была на месте событий вместе с губернатором Грегом Эбботтом, который упорно работает, чтобы помочь людям своего большого штата", – написал Трамп.

По данным CNN, подразделения Федерального агентства по управлению в критических ситуациях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) были развернуты в Техасе после того, как Трамп подписал документ.

По состоянию на утро, 6 июля, в центральной части американского Техаса продолжилась поисковая операция по розыску всех пропавших без вести, пострадавших и погибших из-за наводнения на реке Гваделупе. По последним данным, погиб 51 человек, среди которых 15 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале поисковой операции в розыске людей были задействованы 14 вертолетов, 12 дронов и девять спасательных команд общим числом в 500 поисковиков. Сейчас в поисково-спасательной операции привлечено тысячу человек.

Напомним, как в Южно-Африканской Республике пронесся мощный холодный циклон с осадками в виде снега и дождя, в результате которого погибли девять человек. Также наводнением смыло микроавтобус со школьниками в Восточно-Капской провинции. Только троим детям удалось спастись, потому что они успели зацепиться за деревья.

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