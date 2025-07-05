В Техасе ищут 20 детей, пропавших без вести из-за наводнения. Фото, видео

В округе Керр, штат Техас в США, по меньшей мере 13 человек погибли из-за внезапного наводнения и поднятия уровня паводковых вод реки Гваделупе. В округе мобилизовано полтысячи человек, которые ищут 20 детей, пропавших без вести.

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Об исчезновении детей сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик. По его словам, весь женский лагерь "Мистик", где обучалось около 700 девочек, эвакуировали, однако 20 девочек из летнего лагеря "до сих пор считаются пропавшими без вести".

Чиновник пытался успокоить людей, уточнив, что статус "пропавшие без вести" еще ничего не значит, "и у детей, возможно, просто нет связи".

Власти объявили чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия в регионах "Горная местность" и долина Кончо.

"В течение 45 минут уровень реки Гваделупе поднялся на 26 футов (без малого восемь метров – OBOZ.UA), и это было разрушительное наводнение, которое унесло имущество и, к сожалению, жизни", – сказал Дэн Патрик.

Сейчас в зонах затопления продолжаются масштабные поисковые работы, с участием 14 вертолетов, 12 дронов и девяти спасательных команд общим числом в 500 поисковиков. Розыск будет продолжаться в течение всей ночи без перерывов.

Чиновник добавил – власти ожидают, что количество подтвержденных погибших "возрастет в ближайшие часы".

Подавляющее большинство дорог в центральном Техасе пока непроходимы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Южно-Африканской Республике пронесся мощный холодный циклон с осадками в виде снега и дождя, в результате которого погибли девять человек. Также наводнением смыло микроавтобус со школьниками в Восточно-Капской провинции. Только троим детям удалось спастись, потому что они успели зацепиться за деревья.

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