Число погибших в наводнении в Техасе выросло вдвое, среди них десятки детей

В центральной части американского Техаса продолжается поисковая операция по розыску всех пропавших без вести, пострадавших и погибших из-за наводнения на реке Гваделупе. По последним данным, в округе Керр официально подтверждена гибель 43 человек, в числе которых 15 детей. Также в соседнем округе Трэвис власти сообщают о двух погибших и 10 пропавших без вести.

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Таким образом, число погибших из-за наводнения уже выросло вдвое по сравнению со вчерашними данными, отмечает ВВС. Из 27 детей, пропавших без вести из женского детского лагеря "Мистик" ни одного ребенка еще не нашли.

Прогнозы погоды в Техасе свидетельствуют о том, что в этом районе могут выпасть дополнительные дожди что, возможно, повлечет новые наводнения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти будут "неустанно пытаться найти каждого человека, который стал жертвой этого события", добавив, что "мы остановимся, только когда работа будет завершена".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале поисковой операции в розыске людей были задействованы 14 вертолетов, 12 дронов и девять спасательных команд общим числом в 500 поисковиков. Сейчас в поисково-спасательной операции задействовали тысячу человек.

И это – не считая добровольцев и лиц, которые самостоятельно ходят вдоль реки Гваделупе, чтобы попытаться найти людей, нуждающихся в помощи.

Значительная часть спасательной операции сосредоточена в районе города Хант, где базировался лагерь для девочек "Мистик".

По словам вице-губернатора Техаса Дэна Патрика, из 27 девочек, которых считают пропавшими без вести из лагеря, "большинство – это детки в возрасте до 12 лет".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация тесно сотрудничает с местными властями для реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Министр по внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что президент "опустошен потерей жизней", и пообещала пострадавшему региону полную федеральную поддержку.

Напомним, как в Южно-Африканской Республике пронесся мощный холодный циклон с осадками в виде снега и дождя, в результате которого погибли девять человек. Также наводнением смыло микроавтобус со школьниками в Восточно-Капской провинции. Только троим детям удалось спастись, потому что они успели зацепиться за деревья.

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