КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: что известно о последствиях

Северная Корея 8 мая запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского (Восточного) моря. Это стало первым испытанием северокорейской баллистики после пусков в марте на фоне военных учений Сеула и Вашингтона.

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Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. Там заявили, что запуск был зафиксирован из города Вонсан на восточном побережье КНДР около 08:10 в четверг.

"Наши военные усилили наблюдение за возможным дополнительным запуском и поддерживают полную боевую готовность, одновременно тесно обмениваясь информацией о баллистических ракетах Северной Кореи с США и Японией", – говорится в сообщении JCS для журналистов.

В ведомстве не рассказали, что случилось с северокорейскими ракетами после этих пусков.

Агентство подчеркивает, что инцидент произошел примерно через два месяца после того, как 10 марта Пхеньян запустил несколько баллистических ракет, которые, вероятно, были ближнего радиуса действия. Именно в то время Южная Корея и США начали совместные весенние военные учения. Это также стало вторым запуском северокорейцами баллистики с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

По словам аналитиков, КНДР воздерживается от серьезных провокаций в этом году – после возвращения Трампа и на фоне углубления военного сотрудничества с Россией.

"Северная Корея, которая имеет опыт проведения испытаний оружия в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона, в этом году решила более риторически высказываться, чем проводить серьезные провокации, такие как те, что касаются баллистических ракет дальнего радиуса действия", – пишет Yonhap.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным специалистов, КНДР улучшила точность своих ракет благодаря войне РФ против Украины. В частности, северокорейцы смогли модернизировать баллистику, которую российские войска применяют для ударов по украинским городам,

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